Протесты РФ не помогли: ЮНЕСКО включило центр Одессы в список Всемирного наследия (фото)

По данным одесских властей, на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения вопроса из повестки дня. Но такое предложение отклонили.

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В среду, 25 января, на заседании группы экспертов ЮНЕСКО в Париже исторический центр Одессы был объявлен объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такая инициатива специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры призвана помочь защитить культурное наследие города, который из-за российского вторжения в Украину находится под угрозой.

Появление Одессы в списке культурных памятников ЮНЕСКО позволит обеспечить финансовую и техническую международную помощь городу, неоднократно подвергавшемуся российским обстрелам.

Так, в июле прошлого года во время от воздушных ударов пострадала часть стеклянной крыши и окна Одесского музея изобразительных искусств. Музей был открыт больше ста лет тому назад.

[ + – ] Представители Украины на заседании ЮНЕСКО

По данным властей города на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения этого вопроса из повестки дня, но их предложение отклонили.

[ + – ] Одесский театр оперы и балета [ + – ] Центр Одессы [ + – ] Одесский театр оперы и балета [ + – ] Дерибасовская улица

Напомним, что Киев, Одесса, а также Львов под прицелом. Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что российские ДРГ, сформированные из коллаборантов, наводнили Украину.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты планировали включить в "Крымский федеральный округ" Одессу, Николаев и Днепр. По словам представителя оккупационной администрации из "Госсовета Крыма" Владимира Бобкова, центром нового территориального объединения в РФ должен стать Симферополь.