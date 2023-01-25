Протесты РФ не помогли: ЮНЕСКО включило центр Одессы в список Всемирного наследия (фото)
По данным одесских властей, на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения вопроса из повестки дня. Но такое предложение отклонили.
В среду, 25 января, на заседании группы экспертов ЮНЕСКО в Париже исторический центр Одессы был объявлен объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой. Об этом сообщает агентство Reuters.
Такая инициатива специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры призвана помочь защитить культурное наследие города, который из-за российского вторжения в Украину находится под угрозой.
Появление Одессы в списке культурных памятников ЮНЕСКО позволит обеспечить финансовую и техническую международную помощь городу, неоднократно подвергавшемуся российским обстрелам.
Так, в июле прошлого года во время от воздушных ударов пострадала часть стеклянной крыши и окна Одесского музея изобразительных искусств. Музей был открыт больше ста лет тому назад.
По данным властей города на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения этого вопроса из повестки дня, но их предложение отклонили.
Напомним, что Киев, Одесса, а также Львов под прицелом. Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что российские ДРГ, сформированные из коллаборантов, наводнили Украину.
Ранее Фокус сообщал, что оккупанты планировали включить в "Крымский федеральный округ" Одессу, Николаев и Днепр. По словам представителя оккупационной администрации из "Госсовета Крыма" Владимира Бобкова, центром нового территориального объединения в РФ должен стать Симферополь.