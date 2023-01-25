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Культура Российско-украинская война

Протесты РФ не помогли: ЮНЕСКО включило центр Одессы в список Всемирного наследия (фото)

Дерибасовская улица в Одессе
Фото: Думская | Дерибасовская улица в Одессе

По данным одесских властей, на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения вопроса из повестки дня. Но такое предложение отклонили.

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В среду, 25 января, на заседании группы экспертов ЮНЕСКО в Париже исторический центр Одессы был объявлен объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такая инициатива специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры призвана помочь защитить культурное наследие города, который из-за российского вторжения в Украину находится под угрозой.

Появление Одессы в списке культурных памятников ЮНЕСКО позволит обеспечить финансовую и техническую международную помощь городу, неоднократно подвергавшемуся российским обстрелам.

Так, в июле прошлого года во время от воздушных ударов пострадала часть стеклянной крыши и окна Одесского музея изобразительных искусств. Музей был открыт больше ста лет тому назад.

Представители Украины, заседание ЮНЕСКО Fullscreen
Представители Украины на заседании ЮНЕСКО

По данным властей города на заседании ЮНЕСКО представители РФ добивались исключения этого вопроса из повестки дня, но их предложение отклонили.

Одесский театр оперы и балета Fullscreen
Одесский театр оперы и балета
Центр Одессы Fullscreen
Центр Одессы
Одесский театр оперы и балета Fullscreen
Одесский театр оперы и балета
Дерибасовская улица Fullscreen
Дерибасовская улица
Одесский театр оперы и балета
Центр Одессы
Одесский театр оперы и балета
Дерибасовская улица

Напомним, что Киев, Одесса, а также Львов под прицелом. Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что российские ДРГ, сформированные из коллаборантов, наводнили Украину.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты планировали включить в "Крымский федеральный округ" Одессу, Николаев и Днепр. По словам представителя оккупационной администрации из "Госсовета Крыма" Владимира Бобкова, центром нового территориального объединения в РФ должен стать Симферополь.