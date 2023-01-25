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Культура Російсько-українська війна

Протести РФ не допомогли: ЮНЕСКО внесло центр Одеси до списку Світової спадщини (фото)

Дерибасівська вулиця в Одесі
Фото: Думская | Дерибасівська вулиця в Одесі

За даними одеської влади, на засіданні ЮНЕСКО представники РФ домагалися виключення питання з порядку денного. Але таку пропозицію відхилили.

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У середу, 25 січня, на засіданні групи експертів ЮНЕСКО в Парижі історичний центр Одеси було оголошено об'єктом Світової спадщини, який перебуває під загрозою. Про це повідомляє агентство Reuters.

Така ініціатива спеціалізованої установи ООН із питань освіти, науки та культури покликана допомогти захистити культурну спадщину міста, яке через російське вторгнення в Україну перебуває під загрозою.

Поява Одеси в списку культурних пам'яток ЮНЕСКО дозволить забезпечити фінансову й технічну міжнародну допомогу місту, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли.

Так, у липні минулого року під час від повітряних ударів постраждала частина скляного даху та вікна Одеського музею образотворчих мистецтв. Музей було відкрито понад сто років тому.

Представники України, засідання ЮНЕСКО Fullscreen
Представники України на засіданні ЮНЕСКО

За даними влади міста на засіданні ЮНЕСКО представники РФ вимагали виключення цього питання з порядку денного, але їхню пропозицію відхилили.

Одеський театр опери та балету Fullscreen
Одеський театр опери та балету
Центр Одеси Fullscreen
Центр Одеси
Одеський театр опери та балету Fullscreen
Одеський театр опери та балету
Дерибасівська вулиця Fullscreen
Дерибасівська вулиця
Одеський театр опери та балету
Центр Одеси
Одеський театр опери та балету
Дерибасівська вулиця

Нагадаємо, що Київ, Одеса та Львів під прицілом. Військовослужбовець Кирило Сазонов заявив, що російські ДРГ, сформовані з колаборантів, заполонили Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти планували додати до "Кримського федерального округу" Одесу, Миколаїв і Дніпро. За словами представника окупаційної адміністрації з "Держради Криму" Володимира Бобкова, центром нового територіального об'єднання в РФ має стати Сімферополь.