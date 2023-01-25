Протести РФ не допомогли: ЮНЕСКО внесло центр Одеси до списку Світової спадщини (фото)

За даними одеської влади, на засіданні ЮНЕСКО представники РФ домагалися виключення питання з порядку денного. Але таку пропозицію відхилили.

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У середу, 25 січня, на засіданні групи експертів ЮНЕСКО в Парижі історичний центр Одеси було оголошено об'єктом Світової спадщини, який перебуває під загрозою. Про це повідомляє агентство Reuters.

Така ініціатива спеціалізованої установи ООН із питань освіти, науки та культури покликана допомогти захистити культурну спадщину міста, яке через російське вторгнення в Україну перебуває під загрозою.

Поява Одеси в списку культурних пам'яток ЮНЕСКО дозволить забезпечити фінансову й технічну міжнародну допомогу місту, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли.

Так, у липні минулого року під час від повітряних ударів постраждала частина скляного даху та вікна Одеського музею образотворчих мистецтв. Музей було відкрито понад сто років тому.

[ + – ] Представники України на засіданні ЮНЕСКО

За даними влади міста на засіданні ЮНЕСКО представники РФ вимагали виключення цього питання з порядку денного, але їхню пропозицію відхилили.

[ + – ] Одеський театр опери та балету [ + – ] Центр Одеси [ + – ] Одеський театр опери та балету [ + – ] Дерибасівська вулиця

Нагадаємо, що Київ, Одеса та Львів під прицілом. Військовослужбовець Кирило Сазонов заявив, що російські ДРГ, сформовані з колаборантів, заполонили Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти планували додати до "Кримського федерального округу" Одесу, Миколаїв і Дніпро. За словами представника окупаційної адміністрації з "Держради Криму" Володимира Бобкова, центром нового територіального об'єднання в РФ має стати Сімферополь.