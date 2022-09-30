Оккупанты заявляют, что в "Крымский федеральный округ" могут войти Одесса, Николаев и Днепр

Так называемый вице-спикер "Госсовета Крыма" Владимир Бобков считает, что центром нового территориального объединения в РФ должен стать Симферополь.

Related video

Так называемый вице-спикер "Госсовета Крыма" Владимир Бобков заявил, что в будущий "Крымский федеральный округ" могут войти украинские города Одесса, Николаев и Днепр. Об этом оккупант рассказал в эфире пропагандистского телеканала "Миллет", передает агентство "РИА Новости Крым".

Таким образом коллаборант признает, что российская власть не отказывается от своих планов захватить и другие украинские регионы с последующим "присоединением" к своей территории.

По словам Бобкова, построение нового территориального объединения, "флагманом" в котором будет захваченный россиянами полуостров, имеет "логику".

"В предложении создать Крымский федеральный округ есть здравый смысл. Крым — это уникальный регион, который эти восемь лет помогал "ДНР" и "ЛНР" во многих интеграционных вопросах. Крым в этом плане может выступать флагманом", — прокомментировал пособник Кремля.

Центром нового округа должен стать Симферополь, считает Бобков.

Что такое "Крымский федеральный округ"

О том, что в Кремле решили создать так называемый "Крымский федеральный округ", 27 сентября написало российское издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что в новое территориальное объединение должны войти оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также территория Автономной Республики Крым.

Полномочный представителем округа может стать бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Решение о его кандидатуре в Москве будут рассматривать уже в самое ближайшее время.

Новое объединение должно появиться сразу после аннексии оккупированных регионов Украины, о чем Владимир Путин может объявить уже сегодня.

Федеральный округ в РФ –– это укрупненная территория, состоящая из нескольких регионов.

На сегодняшний день в России существует восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Напомним, в ночь с 29 на 30 сентября Владимир Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины. В приказе глава РФ ссылается на Устав ООН, а именно принцип равноправия и самоопределения народов.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что захваченный Мелитополь станет "временной столицей" региона после вхождения в состав России.