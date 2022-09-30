Окупанти заявляють, що до "Кримського федерального округу" можуть увійти Одеса, Миколаїв та Дніпро.

Так званий віцеспікер "Держради Криму" Володимир Бобков вважає, що центром нового територіального об'єднання у РФ має стати Сімферополь.

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Так званий віцеспікер "Держради Криму" Володимир Бобков заявив, що до майбутнього "Кримського федерального округу" можуть увійти українські міста Одеса, Миколаїв та Дніпро. Про це окупант розповів в ефірі пропагандистського телеканалу "Миллет", повідомляє агентство "РИА Новости Крым".

Так, колаборант визнає, що російська влада не відмовляється від своїх планів захопити й інші українські регіони з подальшим "приєднанням" до своєї території.

За словами Бобкова, побудова нового територіального об'єднання, "флагманом" у якому захоплять росіяни півострів, має "логіку".

"У пропозиції створити Кримський федеральний округ є здоровий глузд. Крим — це унікальний регіон, який ці вісім років допомагав "ДНР" та "ЛНР" у багатьох інтеграційних питаннях. Крим у цьому плані може виступати флагманом", — прокоментував пособник Кремля.

Центром нового округу має стати Сімферополь, вважає Бобков.

Що таке "Кримський федеральний округ"

Про те, що у Кремлі вирішили створити так званий "Кримський федеральний округ", 27 вересня написало російське видання "Ведомости" з посиланням на власні джерела. Передбачається, що до нового територіального об'єднання мають увійти окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також територія Автономної Республіки Крим.

Повноважним представником округу може стати колишній голова держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін. Рішення про його кандидатуру в Москві розглядатимуть вже найближчим часом.

Нове об'єднання має з'явитись одразу після анексії окупованих регіонів України, про що Володимир Путін може оголосити вже сьогодні.

Федеральний округ у РФ — це укрупнена територія, що складається з декількох регіонів.

На сьогодні у Росії існує вісім федеральних округів: Центральний, Північно-Західний, Південний, Північно-Кавказький, Приволзький, Уральський, Сибірський та Далекосхідний.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 вересня Володимир Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України. У наказі глава РФ посилається на Статут ООН, саме принцип рівноправності і самовизначення народів.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що захоплений Мелітополь стане "тимчасовою столицею" регіону після входження до складу Росії.