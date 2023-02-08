Ведущим Евровидения-2023 в Ливерпуле станет украинец, но имя хранят в секрете

Организаторы продолжают сотрудничество накануне песенного конкурса. Учитывают интересы и культуру обеих стран.

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На песенном конкурсе "Евровидение-2023" будет ведущий из Украины, хоть пройдет оно из-за полномасштабной войны в Великобритании. Об этом сообщил 8 февраля глава правления "Суспiльного" Николай Чернотицкий в интервью "Детектор медиа".

Имен пока что не назвали ни британская сторона, ни украинская, однако поводов для беспокойства нет, ведь над шоу работает сразу две страны, и учитывают интересы каждой.

"Евровидение-2023" — двойной вызов для компании. Мы имеем тесное сотрудничество с Би-би-си на профессиональном и стратегическом уровне, подписали меморандум. Точно будет ведущий от Украины, мы знаем кто, но не можем сказать. В общем, британцы очень открыты, чтобы максимально вовлечь Украину в процесс. Они говорят, что организуют Евровидение, но от имени Украины", – отметил председатель правления "Суспiльного".

К примеру, над логотипом и слоганом, который был представлен 31 января, работало западное агентство Superunion, а также украинская креативная студия Starlight Creative.

"Музыку заказали у Дмитрия Шурова. Многие звезды будут участвовать в "Евровидении"", — добавил он.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в мае в британском городе Ливерпуль, о чем сообщила радиостанция ВВС. Гранд-финал песенного конкурса состоится на арене Liverpool у реки Мерси 13 мая. Полуфиналы проведут 9 и 11 мая.

15 мая "Евровидение"-2022 закончилось полной победой Украины, наши музыканты призвали со сцены спасти защитников "Азовстали". Kalush Orchestra получили рекордный 631 балл.