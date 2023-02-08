Ведучим "Євробачення-2023" у Ліверпулі стане українець, але ім'я зберігають у секреті

Організатори продовжують співпрацю напередодні пісенного конкурсу. Враховують інтереси та культуру обох країн.

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На пісенному конкурсі "Євробачення-2023" буде ведучий із України, хоча пройде захід через повномасштабну війну у Великій Британії. Про це повідомив 8 лютого голова правління "Суспiльного" Микола Чернотицький в інтерв'ю "Детектор медіа".

Імен поки що не назвали ні британська сторона, ні українська, проте приводів для занепокоєння немає, адже над шоу працюють одразу дві країни та враховують інтереси кожної.

"Євробачення-2023" — подвійний виклик для компанії. Ми маємо тісне співробітництво з "Бі-бі-сі" на професійному та стратегічному рівні, підписали меморандум. Точно буде ведучий від України, ми знаємо хто, але не можемо сказати. Загалом британці дуже відкриті, щоби максимально залучити Україну до процесу. Вони кажуть, що організують "Євробачення", але від імені України", — наголосив голова правління "Суспiльного".

Наприклад, над логотипом і слоганом, який було представлено 31 січня, працювала західна агенція Superunion, а також українська креативна студія Starlight Creative.

"Музику замовили в Дмитра Шурова. Багато зірок братимуть участь у "Євробаченні", — додав він.

Нагадаємо, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде в травні у британському місті Ліверпуль, про що повідомила радіостанція ВВС. Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня. Півфінали проведуть 9 та 11 травня.

15 травня "Євробачення-2022" закінчилося повною перемогою України, наші музиканти закликали зі сцени врятувати захисників "Азовсталі". Kalush Orchestra отримали рекордний 631 бал.