Умер советский кинорежиссер Вадим Абдрашитов, автор фильма "Плюмбум, или Опасная игра"

Режиссеру было 78 лет. В последние годы он страдал от рака.

Related video

В РФ умер советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов, снявший фильмы "Охота на лис", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира". Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает "Сноб".

Смерть Абдрашитова подтвердил зять режиссера.

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове в семье военного. В 1970-м поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Сначала учился у Михаила Ромма, после его смерти — у Льва Кулиджанова. Его курсовой работой стала картина "Остановите Потапова!", после которой режиссер Юлий Райзман сразу пригласил его работать на "Мосфильм".

Также он снял фильмы "Слово для защиты", "Остановился поезд", "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и другие.

Вадим Абдрашитов, кроме прочего, был членом Союза кинематографистов России, президентом кинофестиваля "Сталкер" и членом жюри премии "Триумф", председатель правления киностудии "Арк-фильм" киноконцерна "Мосфильм", профессор ВГИКа.

[ + – ] Самый известный фильм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, или Опасная игра" [ + – ] Самый известный фильм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, или Опасная игра" [ + – ] Самый известный фильм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, или Опасная игра" [ + – ] Самый известный фильм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, или Опасная игра"

Последний фильм Вадима Абдрашитова вышел в 2003 году, это были "Магнитные бури". В интервью он говорил, что не снимает, потому что "нет денег".

Также в интервью 2018 года Вадим Абдрашитов отмечал, что историческая правда "деформируется" в современных российских фильмах.

"Главное, что в угоду нынешнему политическому моменту, мягко говоря, деформируется такая категория, как историческая правда. Вот, собственно, и все. Я не знаю, можно было бы сегодня запустить и получить государственные деньги на такую картину, как уже упомянутый фильм Алексея Германа "Проверка на дорогах". Не знаю, а дали бы деньги? Потому что там как-то не очень все патриотично", — говорил Абдрашитов.

Напомним, ранее стало известно, что в театре "Современник" сняли с репертуара все спектакли с участием Лии Ахеджаковой. В этом театре актриса, известная своей поддержкой Украины, проработала 45 лет.