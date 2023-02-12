Помер радянський кінорежисер Вадим Абдрашитов, автор фільму "Плюмбум, або Небезпечна гра"

Режисерові було 78 років. В останні роки він страждав від раку.

Related video

У РФ помер радянський та російський кінорежисер Вадим Абдрашитов, який зняв фільми "Полювання на лисицю", "Парад планет", "Зупинився поїзд", "П'єса для пасажира". Йому було 78 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Про це повідомляє "Сноб".

Смерть Абдрашитова підтвердив зять режисера.

Вадим Абдрашитов народився 1945 року в Харкові у родині військового. 1970-го вступив на режисерський факультет ВДІКу. Спочатку навчався у Михайла Ромма, після його смерті – у Лева Куліджанова. Його курсовою роботою стала картина "Зупиніть Потапова!", після якої режисер Юлій Райзман одразу запросив працювати на "Мосфільм".

Також він зняв фільми "Слово для захисту", "Зупинився поїзд", "Полювання на лисицю", "Парад планет", "Плюмбум, або Небезпечна гра" та інші.

Вадим Абдрашитов, крім іншого, був членом Спілки кінематографістів Росії, президентом кінофестивалю "Сталкер" та членом журі премії "Тріумф", голова правління кіностудії "Арк-фільм" кіноконцерну "Мосфільм", професор ВДІКу.

[ + – ] Найвідоміший фільм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, або Небезпечна гра" [ + – ] Найвідоміший фільм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, або Небезпечна гра" [ + – ] Найвідоміший фільм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, або Небезпечна гра" [ + – ] Найвідоміший фільм Вадима Абдрашитова — "Плюмбум, або Небезпечна гра"

Останній фільм Вадима Абдрашитова вийшов 2003 року, це були "Магнітні бурі". В інтерв'ю він казав, що не знімає, бо "немає грошей".

Також в інтерв'ю 2018 року Вадим Абдрашитов зазначав, що історична правда "деформується" у сучасних російських фільмах.

"Головне, що задля нинішнього політичного моменту, м'яко кажучи, деформується така категорія, як історична правда. Ось, власне, і все. Я не знаю, можна було б сьогодні запустити і отримати державні гроші на таку картину, як згаданий фільм Олексія Германа "Перевірка на дорогах". Не знаю, а дали б гроші? Тому що там якось не дуже все патріотично", — говорив Абдрашитов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у театрі "Сучасник" зняли з репертуару всі спектаклі за участю Лії Ахеджакової. У цьому театрі актриса, відома своєю підтримкою України, працювала 45 років.