Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" вновь выходит в прокат — ко Дню святого Валентина, 25 лет спустя. Но так ли чудесна эта мелодраматическая история любви?

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На производство фильма "Титаник" (1997) ухлопали больше денег, чем на создание того самого злосчастного парохода. Стоимость корабля была $7,5 млн, что в переводе на сегодняшние деньги — $150 млн, а бюджет картины составил $200 млн. При этом руководство компании 20th Century Fox ожидало провал. И не без оснований. Режиссер Джеймс Кэмерон понимал это, как никто другой.

Фокус рассказывает, что же было "слабым звеном" в этой картине, взявшей в результате 11 "Оскаров" и $2 млрд, и что так заставляло волноваться ее создателей.

О катастрофе британского океанского лайнера, в 1912 году напоровшегося на айсберг, в результате которой из 2200 человек, находившихся на борту, погибло 1500, и до Кэмерона было написано несколько книг и снято несколько фильмов, документальных и художественных. Эта катастрофа давно стала знаковым событием XX века и символом людской самонадеянности, которая может быть сокрушена буквально за два с лишним часа: именно столько держался на воде "непотопляемый", как его рекламировали, гигант судостроительной промышленности.

[ + – ] Катастрофа. Кадр из фильма "Титаник"

"Титаник" Джеймса Кэмерона. Излишне мелодраматическая история

Джеймс Кэмерон — человек тщательный. Он изучил судьбы тех, кто был на корабле в ту злосчастную ночь – столкновение с айсбергом произошло в 23:40. Режиссер неоднократно бывал на месте катастрофы в Атлантике и 12 раз погружался к останкам "Титаника". Снял об этом документалку. В деталях представлял себе катастрофу. И заручился поддержкой студии – снять художественную ленту о гибели "Титаника", понимая, что основное, что должно зацепить зрителя – это любовная история. Однако именно она у Кэмерона получилась уж очень мелодраматической и сентиментальной до опереточности. Почему?

Потому, что практически, все персонажи фильма были списаны с реальных участников катастрофы, кроме центральных – бедного, но веселого и непосредственного художника Джека Доусона (Леонардо Ди Каприо), богатой невесты Розы Бьюкейтер (Кейт Уинслет) и ее циничного жениха-бизнесмена Каледона Хокли (Билли Зейн).

Тут из реальности были весьма условные штрихи. Не за что зацепиться.

На "Титаник" действительно случайно попал некий итальянский художник Эмилио Порталуппи — билет он выиграл в карты. На борту лайнера Эмилио влюбился в богатую, но замужнюю даму Мадлен Астор, которая путешествовала вместе супругом – миллионером, предпринимателем, военным. Мадлен была на пятом месяце беременности. По словам некоторых исследователей, однажды вечером Мадлен пригласила Порталуппи на ужин, после чего между ними завязался роман.

Не очень понимаю, что там мог быть за роман, когда она на пятом месяце? Эмилио, между прочим, был не юнец – ему исполнилось на тот момент 33 года. Понятно, что Мадлен мог увлечь человек богемы, в противовес мужу – подполковнику. Но именно муж-то и погиб, не лез в лодки с женщинами и детьми, а вот Эмилио спасся. По некоторым данным, он пролез на шлюпку в женском платье. Романтично? Не очень.

А Кэмерону нужно, чтобы его Джек героически погиб. Он так ответил всем "спасателям" персонажа Ди Каприо.

"Ответ на этот вопрос очень прост. Он на 147-й странице сценария, — как-то разразился Кэмерон тирадой, — Джек умирает, потому что должен был умереть. Нам оставалось выбрать, как, придумать художественный прием. Я думаю, это так глупо, что мы обсуждаем это спустя два десятка лет. Но, в то же время, это показатель того, что фильм действительно увлек аудиторию. Зрителям больно видеть, как Джек умирает, но если бы он выжил, концовка фильма была бы бессмысленной. Это картина о большой любви и потере. Джек должен был умереть. Упала бы на него балка, дымовая труба или бы утонул, неважно".

Жестко! Да. Почему? Потому что всем нам нужно было увлечься абсолютно мелодраматической историей любви со смертью в финале, а ведь это – почти мексиканский сериал.

Судите сами: Джек спасает Розу, когда она собралась выброситься с судна, потому что хотела покончить жизнь самоубийством (это что, ирония — делать это на "Титанике"?), настолько ей не нравился ее состоятельный, молодой и привлекательный жених.

А художник подскочил, спас, отговорил. Потом свои картины показал (непритязательно и несколько вычурно-слащаво нарисованные рукой самого Кэмерона). Ее саму изобразил. Роза ему теперь — как муза.

[ + – ] В кадре: рука самого Кэмерона

Потом Джек и Роза (Ди Каприо и Кейт Уинслет) занимаются любовью. Затем ревнующий жених подбрасывает художнику алмаз в карман, обвиняя в краже (!). Это вообще можно смотреть без пожимания плечами, если бы не катастрофа?

[ + – ] Бедный художник и богатая девушка на выданье - романтический штамп

Вот! Тут и ответ! Катастрофа все спишет. Ее размах и ужас перекрывают все мыслимые масштабы. И здесь Джеймс Кэмерон выкладывается по полной.

Как снимали "Титаник" Джеймса Кэмерона: макет один в один

Бюджет блокбастера планировался в $110 млн. Джеймс Кэмергн его превысил на $90 млн, потому что (держитесь за кресло) он построил макет "Титаника" в натуральную величину! По оригинальным чертежам парохода. Его делала ирландская судостроительная компания Harlandand Wolff — та самая, что строила настоящий "Титаник".

На побережье Росарито в Мексике, в 40 километрах от мексикано-американской границы был сделан павильон с огромным бассейном, объем которого составил около 80 миллионов литров. В этот супербассейн и поместили макет "Титаника" длиной 231 метр, настоящий корабль был всего на три десятка метров длиннее.

[ + – ] Кормовая часть макета "Титаника"

Огромный корабль был воссоздан в мельчайших подробностях. Даже рисунок на фарфоровых тарелках! А уж что там говорить о главной лестнице парохода.

Что любопытно, если макет корабля был чуть меньше оригинала, то знаменитая лестница наоборот – на 10% больше , чем оригинальная: в 1912-м были люди ровно на 10% меньше ростом, чем люди конца 20 века. Возле этой лестницы и играл тот самый легендарный оркестр. Музыканты пытались успокаивать пассажиров при посадке в шлюпки.

[ + – ] Та самая лестница, возле которой играл оркестр

Дирижера и скрипача звали Уоллес Хартли. Ему было 33 года. Накануне поездки он сделал предложение руки и сердца своей девушке — Марии Робинсон. Ни один из музыкантов не выжил. Когда их стала смывать волна, Хартли, держась за перила на крыше парадной лестницы, произнес: "Господа, я прощаюсь с вами!". Финальной композицией оркестра стал гимн "Ближе, Господь, к Тебе". Спасатели обнаружили тело Хартли в открытом океане через десять дней после гибели судна. К его груди была привязана скрипка, на тыльной стороне ее была надпись, которая свидетельствовала о том, что скрипку Уоллесу подарила его невеста Мария Робинсон. Инструмент погибшего жениха ей передали, а Мария, в свою очередь, пожертвовала его британскому отделению религиозной организации "Армия спасения". В процессии, которая провожала Хартли на кладбище было 40 000 человек… Разумеется, в фильм Кэмерона вошел только эпизод с героической игрой музыкантов.

Но перфекционизм Камерона не знал предела в изображении документальных деталей. Зачем ему это? Этой достоверностью режиссер убеждает нас в правдивости любовной линии с Джеком и Розой. Поэтому, когда девушка выскакивает из шлюпки и бросается на корабль — выручать арестованного за фальшивую кражу алмаза Джека в каюту, где по колено воды – ты безоговорочно веришь в это: рядом немало людей на тонущем корабле совершают подобные подвиги.

[ + – ] Джеймс Кэмерон, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на съемках фильма

Поэтому и такая безнадежно щемящая сцена, когда на обломках двери (дотошный Кэмерон воспроизвел даже дверь с "Титаника" по фото) плывет Роза, а Джек – рядом. А затем, под рев зала, силы покидают его.

Формула "Титаника": мелодраматическая любовь + настоящая катастрофа = настоящая любовь.

Именно поэтому мы обливаемся слезами в конце. И готовы простить уже зашкаливающие романтические жесты, типа швыряния в воду престарелой Розой алмаза "Сердце океана". После всего, что мы видели в этой картине – в этой системе координат возможно все.

Однако только премьера фильма "Титаник" могла показать: поверят ли зрители этой любовной истории? Вдруг они решат, что это "слишком"? Но волнения оказались напрасны: на сегодня у картины кассовые сборы $2,1 млрд.

"Титаник": научный эксперимент в рамках искусства

Последние 25 лет кинофаны допекали Кэмерона вопросом: "А мог ли спастись герой Ди Каприо, если бы и он залез на дверь к Розе?" Чтобы ответить на этот вопрос, режиссер снял для National Geographic документальный фильм "Титаник: 25 лет спустя". Кэмерон воссоздал финальную сцену из фильма в лаборатории, изучающей воздействие холода на человека. Опыт с каскадерами показал, что Джек мог забраться на дверь, однако дерево не выдержало бы двоих. Возможен еще только один вариант: Роза отдала бы ему спасательный жилет.

"Джек мог бы выжить, но есть много переменных, а именно: он бы не стал делать ничего, что могло бы поставить под угрозу жизнь Розы", — сказал Джеймс Кэмерон. Герою Ди Каприо суждено было погибнуть в любом случае.

[ + – ] Трейлер фильма "Титаник: 25 лет спустя"

Вот так двоих выдуманных персонажей в фильме гений Кэмерона сделал на экране самыми настоящими. И, подводя итог дискуссии о судьбе Джека, режиссер заметил: "То, что мы сделали, и называется искусством". Не возразишь!

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