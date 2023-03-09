День рождения Кобзаря. Тарас Шевченко в кино: от вестерна а ля Тарантино до советской классики

Ко дню рождения Тараса Шевченко Фокус собрал пятерку фильмов – или о самом Кобзаре, или по мотивам его произведений.

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9 марта – 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко (1814 – 1861) — великого украинского поэта, художника, бунтаря. Он давно стал для Украины человеком-иконой, еще в советские времена ему поставили 1384 памятника. И режиссеры не обходили стороной фигуру поэта, потому, что в ней органично пересекались яркие факты биографии и его произведения – как литературные, так и картины. Одних автопортретов у Тараса Григорьевича больше шестидесяти: живопись, графика и даже автошаржи – что говорит о самоиронии Великого Кобзаря. Конечно, такая масштабная личность не могла не привлечь кинематографистов — как из современной Украины, так и киномастеров СССР.

"Бесславные крепостные"

Украина, 2020, приключения, боевик, комедия, альтернативная история

В ролях: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко

Это постмодернистский, псевдоисторический экшн в духе Тарантино, где центральный персонаж – Тарас Шевченко. Изначально сценарий режиссера Романа Перфильева назывался "Тарас Шевченко: Первый самурай". Он занял первое место среди полнометражных фильмов во время конкурса патриотического кино, получив государственное финансирование от Министерства культуры Украины.

Потом проект назвали "Бесславными крепостными" – с отсылкой к "Бесславным ублюдкам" (2008) Квентина Тарантино – о группе американских диверсантов еврейского происхождения, наводящих ужас своим террором в нацисткой Германии. Они — мстители за Холокост.

Что касается вопроса свободы и рабства, то в украинском фильме есть оммаж и вестерну Тарантино "Джанго освобожденный" (2012). Джанго Фримен — вчерашний раб, который виртуозно справляется с ролью "охотника за головами". Вот и в украинской ленте Тарас Шевченко – не жертва крепостного права. По сюжету, в 1844 году Кобзарь встретил японского самурая, который скрывался в Украине, и начал учиться у него боевым искусствам. Цель – выкрасть у помещика свою возлюбленную, крепостную крестьянку Марию.

В роли Тараса Шевченко – Роман Луцкий, который уже играл супермена-богатыря Алешу-Поповича в "Сторожевой заставе" (2017).

Все отметили хороший темп "Бесславных крепостных", умело поставленные боевые сцены. И альтернативный исторический контекст веселил. Самураи, крепостные, связь Украины и Японии – несмотря на огромное количество допущений, Роману Перфильеву удалось сохранить баланс между фантазией и здравым смыслом — через чувство юмора. Авантюра удалась!

Трейлер фильма "Бесславные крепостные"

"Тарас. Возвращение"

Украина, 2020, драма, история

В ролях: Борис Орлов, Роман Луцкий, Богдан Бенюк

Гораздо более исторически точное кино, но тоже не без экшн-сцен.

1857 год. Поэт отбывал заключение в Новопетровской крепости в Казахстане. И хотя до конца его срока оставалось всего несколько дней, агенты царской полиции делают все для того, чтобы Тарас Шевченко не покинул место ссылки.

"Я писал сценарий об освобождении политзаключенного из русского плена. А фильм снимал о Человеке, его душе: о прощении, о любви, о поиске правды. Снимал о Тарасе Григорьевиче — как о родственнике, друге. Фильм идет два часа, за которые и слезы наворачиваются, и захватывает дух, и радуешься, и переживаешь, как за родного человека, который пытается избежать смерти", – когда-то рассказал о задумке режиссер Александр Денисенко.

Агенты царской охранки преследовали Тараса Григорьевича, другие люди – ему помогали. И было очевидно, что правда с теми, кто с поэтом.

Трейлер фильма "Тарас. Возвращение"

"Толока"

Украина, 2020, философская притча, история

Актеры: Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Рыбалевский

Толока — срочная постройка хаты всем селом после очередного ее разрушения (война, разорение). Этой метафорой режиссер объясняет секрет украинской выживаемости.

Основой для сценария послужила баллада Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості…" В Катерину влюбляются трое запорожцев. Красавица ставит условие: она станет женой того, кто освободит ее брата из крымского плена. Двое погибли, третий доставил пленника. Она заявляет спасителю: "Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила…". После этого казак отрубил ей голову, а потом побратался с тем, кого спас.

В версии Ильенко Катерина не погибает, а 400 лет дожидается суженого — от времен Запорожской Сечи до наших дней. Войны и революции разрушают ее хату, но при помощи толоки дом всякий раз восстанавливается. Обман Катериной своих соплеменников-казаков режиссер все-таки увел на второй план.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию, но все отметили главное – идею, что украинцы всегда объединяются перед лицом опасности и помогают друг другу. В чем мы еще раз убедились во время российско-украинской войны.

Трейлер фильма "Толока"

"Тарас Шевченко"

УССР, 1951, историческая драма

В ролях: Сергей Бондарчук, Иван Переверзев, Евгений Самойлов

Фильм, где Тарас Шевченко показан звездой: где бы ни находился поэт и художник – на светской вечеринке или в казарме, в ссылке в Казахстане – он всегда в центре внимания, произносит мощные блистательные речи, часто наполненные обличительным пафосом.

Несмотря на идеологические клише, этот "Тарас Шевченко" 1951 года — довольно мощный, недешевый байопик, охватывающий огромный период жизни Кобзаря. Кино сделано не без плакатности, но достаточно ярко.

1841 год. Молодой студент Тарас Шевченко завершает обучение в Петербургской художественной академии. После знакомства в Киеве с профессором Костомаровым Шевченко становится членом тайного общественно-политического общества — братства Кирилла и Мефодия. Через некоторое время полиция выходит на след заговорщиков. Судьба каждого из арестованных незавидна, но больше всех пострадал Шевченко — его отдают в солдаты, со строгим запретом на всякую творческую деятельность. В судьбе опального поэта деятельное участие принимают оставшиеся на свободе друзья, но только в новое царствование, спустя десятилетие, состоялось его освобождение.

Фильм "Тарас Шевченко"

"Назар Стодоля"

УССР, 1955, мюзикл, мелодрама, комедия

В ролях: Домиан Козачковский, Таисия Литвиненко, Николай Зимовец

"Назар Стодоля" — советский художественный фильм, снятый в 1954 году на киностудии имени А. Довженко. Сюжет построен на традиционном любовном треугольнике: красавица Галя, отважный крестьянский парень Назар Стодоля и злодей-отец Гали, сотник Хома Кичатый, который хочет выдать дочь за старого, но богатого полковника Молочая.

Назару Стодоле, заручившемуся поддержкой своего верного друга Гната, удается победить сотника и под угрозой смерти заставить Хому отступиться от своих намерений.

Это классический украинский мюзикл, наполненный множеством песен. В финале злодей-папаша раскаивается почти искренне: "Я хоть и грешный, но все же отец". Назар сочетается с Галей.

Фильм "Назар Стодоля"

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