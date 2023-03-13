Глава комитета Шевченковской премии уволился из-за отказа ввести дополнительные награды

По словам Юрия Макарова, его коллеги не признали в этом году возможным присуждение награды в двух дополнительных номинациях, хотя Офис президента поддержал новую инициативу.

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Глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров подал в отставку после отказа поддержать список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу". Подробности 13 марта он сообщил в Facebook.

В сообщении он отметил, что комитет не признал в этом году возможным присуждение награды в двух номинациях. Макаров отметил, что с начала полномасштабной войны появилось невероятное количество приближающих побед работ, поэтому это только нужно всячески поддерживать.

Офис президента, по его словам, согласился с этим предложением. Огласить результаты конкурса в 2023 году планировалось 22 мая.

Макаров выразил сожаление по поводу того, что художников, положительно влияющих на развитие украинской культуры, не могут награды. В ответ на продвижение Украины по миру благодаря героическим поступкам воинов и жителей освобожденных территорий якобы можно почувствовать "агрессивное непонимание". Он оценил это как политическую спекуляцию.

Сам Макаров вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко планировали объявить фамилии победителей 22 мая. Глава комитета отмечал, что война заставляет пересмотреть устоявшиеся практики мирного времени. В ответ поэтесса Елена Герасимьюк отметила, что "менять правила в день объявления победителя — такого еще не допускали даже при Викторе Януковиче". В то же время уже 11 марта Комитет премии объявил лауреатов части номинаций.

Ранее Фокус сообщал, что украинские журналисты, снявшие "20 дней в Мариуполе", стали лауреатами международной престижной медиа-премии. На работу Василисы Степаненко и Мстислава Чернова обратили внимание представители жюри британской Royal Television Society 2023 года.