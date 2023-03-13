Голова комітету Шевченківської премії звільнився через відмову ввести додаткові нагороди

За словами Юрія Макарова, його колеги не визнали цього року за можливе присудження нагороди у двох додаткових номінаціях, хоча Офіс президента підтримав нову ініціативу.

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Очільник Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров подав у відставку після відмови підтримати список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу". Подробиці 13 березня він повідомив у Facebook.

У дописі він зазначив, що комітет не визнав цього року за можливе присудження нагороди у двох номінаціях. Макаров наголосив на тому, що від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна кількість робіт, які наближають перемогу, тому це тільки потрібно всіляко підтримувати.

Офіс президента, з його слів, погодився з цією пропозицією. Оголосити результати конкурсу 2023 року планувалося 22 травня.

Макаров висловив жаль стосовно того, що митців, які позитивно впливають на розвиток української культури, не можуть нагороди. У відповідь на просування України у світу завдяки героїчним вчинкам вояків і мешканців звільнених територій нібито можна відчути "агресивне нерозуміння". Він оцінив це як політичну спекуляцію.

Сам Макаров разом із міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком планували оголосити прізвища переможців 22 травня. Очільник комітету наголошував на тому, що війна змушує переглянути сталі практики мирного часу. У відповідь поетеса, Олена Герасим'юк зазначила, що "міняти правила в день оголошення переможця – такого ще не допускали навіть за Віктора Януковича". Водночас уже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Раніше Фокус повідомляв, що українські журналісти, які зняли "20 днів у Маріуполі", стали лауреатами міжнародної престижної медіа премії. На роботу Василіси Степаненко та Мстислава Чернова звернули уваги представники журі британської Royal Television Society 2023.