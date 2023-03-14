Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" по-французски на канале TV5 Monde (видео)

Актриса Катрин Денев на французском телевидении зачитала стихотворение украинской писательницы Леси Украинки.

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Катрин Денев, французская актриса и певица, зачитала стихотворение "Надія" писательницы Леси Украинки в эфире телеканала TV5 Monde. В Twitter украинского Минкульта 14 марта опубликовано соответствующее видео.

В студии телеканала она находилась на фоне флага Украины. С отчетливой интонацией Катрин прочла строки известного стиха:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Для Леси Украинки это было дебютное стихотворение. Его она написала в девять лет. Тогда маленькая украинка впервые узнала, что ее родную тетю россияне сослали в Сибирь в связи с обвинением в участии в революционном движении.

Катрин Денев – известная французская актриса второй половины XX века. Также ее знают как режиссер и певицу. Несмотря на популярность среди российских телезрителей, она продолжает поддерживать украинский народ в борьбе с российскими захватчиками. На публике во время международных мероприятий актриса всегда демонстрирует, что Украина для нее важна. В 2022 году на открытии Венецианского кинофестиваля она появилась с украинским флагом на одежде.

Ранее Фокус сообщал, что боец "Азова" "Калина" написал стихотворение о своих собратьях, находящихся в российском плену. Он посвятил лирические строки украинским защитникам, защищавшим Мариуполь от рашистского нашествия.