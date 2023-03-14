Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" по-французски на канале TV5 Monde (видео)
Актриса Катрин Денев на французском телевидении зачитала стихотворение украинской писательницы Леси Украинки.
Катрин Денев, французская актриса и певица, зачитала стихотворение "Надія" писательницы Леси Украинки в эфире телеканала TV5 Monde. В Twitter украинского Минкульта 14 марта опубликовано соответствующее видео.
В студии телеканала она находилась на фоне флага Украины. С отчетливой интонацией Катрин прочла строки известного стиха:
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Для Леси Украинки это было дебютное стихотворение. Его она написала в девять лет. Тогда маленькая украинка впервые узнала, что ее родную тетю россияне сослали в Сибирь в связи с обвинением в участии в революционном движении.
Катрин Денев – известная французская актриса второй половины XX века. Также ее знают как режиссер и певицу. Несмотря на популярность среди российских телезрителей, она продолжает поддерживать украинский народ в борьбе с российскими захватчиками. На публике во время международных мероприятий актриса всегда демонстрирует, что Украина для нее важна. В 2022 году на открытии Венецианского кинофестиваля она появилась с украинским флагом на одежде.
Ранее Фокус сообщал, что боец "Азова" "Калина" написал стихотворение о своих собратьях, находящихся в российском плену. Он посвятил лирические строки украинским защитникам, защищавшим Мариуполь от рашистского нашествия.