"Їх зараз із нами немає": азовец "Калина" написал стих о своих побратимах в российском плену
Поэзию Святослава Паламара о защитниках "Азовстали" в сети разместила его мать Лидия Паламар. Сам замкомандира "Азова" по-прежнему находится в Турции в соответствии с условиями обмена военнопленными с РФ.
Заместитель командира полка Нацгвардии Украины "Азов" майор Святослав "Калина" Паламар написал стихотворение о побратимах, которые до сих пор находятся в плену у россиян. Лирическое посвящение защитникам "Азовстали" опубликовала 13 марта в Facebook мать бойца Лидия Паламар.
"Это грусть сына по своим побратимам", — прокомментировала женщина.
Стихотворение Святослава "Калины" Паламара
Синиця калину клює
В півмісячнім сяйві
Зеленого гаю.
Ні слова, ні звуку
В далекому сні,
Заснув я, та
наче дрімаю.
Забув навіть ім'я своє,
І кожної миті чекаю
З родинами тих,
В кого віра живе.
Сумую, молюсь,
не втрачаю
Надію у те, що слова –
Це не вітер,
Не сніг, що
Весною розтає,
Й повернуть до рідних
сталевих борців.
На зламі віків,
У печалі війни
Їх зараз із нами немає.
Питання одне:
Хто їм слово давав?
Чому їх ніхто не міняє?
Ні слова, ні звуку
Питання одне…
Напомним, Святослав "Калина" Паламар был освобожден 21 сентября 2022 года в рамках большого обмена военнопленными между Украиной и РФ. Пятерых боевых украинских командиров передали под личную протекцию турецкого президента Реджепа Эрдогана. Они будут находиться в Турции до конца войны.