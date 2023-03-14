"Їх зараз із нами немає": азовец "Калина" написал стих о своих побратимах в российском плену

Поэзию Святослава Паламара о защитниках "Азовстали" в сети разместила его мать Лидия Паламар. Сам замкомандира "Азова" по-прежнему находится в Турции в соответствии с условиями обмена военнопленными с РФ.

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Заместитель командира полка Нацгвардии Украины "Азов" майор Святослав "Калина" Паламар написал стихотворение о побратимах, которые до сих пор находятся в плену у россиян. Лирическое посвящение защитникам "Азовстали" опубликовала 13 марта в Facebook мать бойца Лидия Паламар.

"Это грусть сына по своим побратимам", — прокомментировала женщина.

Стихотворение Святослава "Калины" Паламара

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та

наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь,

не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що

Весною розтає,

Й повернуть до рідних

сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне:

Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне…

Напомним, Святослав "Калина" Паламар был освобожден 21 сентября 2022 года в рамках большого обмена военнопленными между Украиной и РФ. Пятерых боевых украинских командиров передали под личную протекцию турецкого президента Реджепа Эрдогана. Они будут находиться в Турции до конца войны.