"Їх зараз із нами немає": азовець "Калина" написав вірш про своїх побратимів у російському полоні

Поезію Святослава Паламара про захисників "Азовсталі" у мережі розмістила його мати Лідія Паламар. Сам замкомандира "Азова", як і раніше, перебуває в Туреччині відповідно до умов обміну військовополоненими з РФ.

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Заступник командира полку Нацгвардії України "Азов" майор Святослав "Калина" Паламар написав вірш про побратимів, які досі перебувають у полоні у росіян. Ліричну посвяту захисникам "Азовсталі" опублікувала 13 березня у Facebook мати бійця Лідія Паламар.

"Це сум сина за своїми побратимами", — прокоментувала жінка.

Вірш Святослава "Калини" Паламара

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та

наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь,

не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що

Весною розтає,

Й повернуть до рідних

сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне:

Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне…

Нагадаємо, Святослава "Калина" Паламара було звільнено 21 вересня 2022 року в межах великого обміну військовополоненими між Україною та РФ. П'ятьох бойових українських командирів передали під особисту протекцію турецького президента Реджепа Ердогана. Вони будуть у Туреччині до кінця війни.