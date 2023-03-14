"Їх зараз із нами немає": азовець "Калина" написав вірш про своїх побратимів у російському полоні
Поезію Святослава Паламара про захисників "Азовсталі" у мережі розмістила його мати Лідія Паламар. Сам замкомандира "Азова", як і раніше, перебуває в Туреччині відповідно до умов обміну військовополоненими з РФ.
Заступник командира полку Нацгвардії України "Азов" майор Святослав "Калина" Паламар написав вірш про побратимів, які досі перебувають у полоні у росіян. Ліричну посвяту захисникам "Азовсталі" опублікувала 13 березня у Facebook мати бійця Лідія Паламар.
"Це сум сина за своїми побратимами", — прокоментувала жінка.
Вірш Святослава "Калини" Паламара
Синиця калину клює
В півмісячнім сяйві
Зеленого гаю.
Ні слова, ні звуку
В далекому сні,
Заснув я, та
наче дрімаю.
Забув навіть ім'я своє,
І кожної миті чекаю
З родинами тих,
В кого віра живе.
Сумую, молюсь,
не втрачаю
Надію у те, що слова –
Це не вітер,
Не сніг, що
Весною розтає,
Й повернуть до рідних
сталевих борців.
На зламі віків,
У печалі війни
Їх зараз із нами немає.
Питання одне:
Хто їм слово давав?
Чому їх ніхто не міняє?
Ні слова, ні звуку
Питання одне…
Нагадаємо, Святослава "Калина" Паламара було звільнено 21 вересня 2022 року в межах великого обміну військовополоненими між Україною та РФ. П'ятьох бойових українських командирів передали під особисту протекцію турецького президента Реджепа Ердогана. Вони будуть у Туреччині до кінця війни.