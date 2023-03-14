Катрін Деньов зачитала вірш Лесі Українки "Надія" французькою на каналі TV5 Monde (відео)
Акторка Катрін Деньов на французькому телебаченні зачитала вірш української письменниці Лесі Українки.
Катрін Деньов, французька акторка та співачка, зачитала вірш "Надія" письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde. У Twitter українського Мінкульту 14 березня опубліковане відповідне відео.
В студії телеканалу вона перебувала на тлі прапору України. З виразною інтонацією Катрін прочитала рядки відомого віршу:
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Для Лесі Українки це був дебютний вірш. Його вона написала у дев’ять років. Тоді маленька українка вперше дізналась, що її рідну тітку росіяни заслали до Сибіру у зв'язку зі звинуваченням в участі у революційному русі.
Катрін Деньов – відома французька акторка другої половини XX століття. Також її знають як режисерку та співачку. Попри популярність серед російських телеглядачів, вона й надалі підтримує український народ у боротьбі з російськими загарбниками. На публіці під час міжнародних заходів акторка завжди демонструє, що Україна для неї важлива. У 2022 році на відкритті Венеціанського кінофестивалю вона з'явилася з українським прапором на одязі.
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