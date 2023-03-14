Катрін Деньов зачитала вірш Лесі Українки "Надія" французькою на каналі TV5 Monde (відео)

Акторка Катрін Деньов на французькому телебаченні зачитала вірш української письменниці Лесі Українки.

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Катрін Деньов, французька акторка та співачка, зачитала вірш "Надія" письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde. У Twitter українського Мінкульту 14 березня опубліковане відповідне відео.

В студії телеканалу вона перебувала на тлі прапору України. З виразною інтонацією Катрін прочитала рядки відомого віршу:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Для Лесі Українки це був дебютний вірш. Його вона написала у дев’ять років. Тоді маленька українка вперше дізналась, що її рідну тітку росіяни заслали до Сибіру у зв'язку зі звинуваченням в участі у революційному русі.

Катрін Деньов – відома французька акторка другої половини XX століття. Також її знають як режисерку та співачку. Попри популярність серед російських телеглядачів, вона й надалі підтримує український народ у боротьбі з російськими загарбниками. На публіці під час міжнародних заходів акторка завжди демонструє, що Україна для неї важлива. У 2022 році на відкритті Венеціанського кінофестивалю вона з'явилася з українським прапором на одязі.

Раніше Фокус повідомляв, що боєць "Азову" "Калина" написав вірш про своїх побратимів, які перебувають у російському полоні. Він присвятив ліричні рядки українським захисникам, що обороняли Маріуполь від рашистської навали.