Адам Драйвер против динозавров. О чем фильм "65" и чем отличается от "Мира Юрского периода"

В Украине стартовала премьера фантастического боевика "65" с Адамом Драйвером в главной роли. Фильм повторяет сразу несколько голливудских сюжетов, а почему его все равно стоит посмотреть – в рецензии на фильм "65" журналиста Фокуса.

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Если играет Адам Драйвер – надо смотреть

Адам Драйвер — очень рисковый и нетипичный актер. За главную роль в диснеевской трилогии "Звездных войн" актер получил немало критики. И потом вновь вернулся в серьезное кино. Фестивальный "Человек, который убил Дон Кихота", мюзикл "Аннет", взявший две премии Каннского фестиваля, спорно встреченная публикой "Последняя Дуэль" Ридли Скотта и наконец попсовый, но модный "Дом Гуччи" — Адам Драйвер в простых фильмах не снимался.

И вот вновь – фантастика, в трейлере – динозавры. Мощно веет "Парком" и "Миром" Юрских периодов. Однако, не только – в фильме собрано много голливудских идей. Зачем там снялся Адам Драйвер?

"65" миллионов лет назад. Фантастический боевик с Адамом Драйвером

"65" — ответ Стивену Спилбергу

Боевик "65" сняли молодые режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, ранее известные только как сценаристы "Тихого места".

"Нам показалось нечестным, что Спилберг заграбастал себе монополию на фильмы о динозаврах", — объяснил в одном из интервью Бек.

Ну а Адам Драйвер признался, что взялся за роль исключительно ради своего маленького сына, который любит динозавров.

Вот и весь нехитрый мотивационный компот для новой ленты. Да, и еще очень молодая (15-летняя) и красивая пуэрториканка Ариана Гринблатт. Впрочем, ее роль ограничивается удивленными взглядами и попытками не быть съеденной, пока не прибежит спаситель Драйвер.

Фильм "65": немножко Юрского периода, немножко "Одни из нас"

Собственно, сюжет "65" прост: на некой планете терпит крушение космический корабль. Выживших только двое – пилот и маленькая девочка. Им предстоит пройти длинную дорогу к спасательной капсуле (оторвалась от корабля в 15 километрах), отбиваясь от динозавров. Потому что планета – это Земля, 65 миллионов лет назад.

Это напоминает сразу три больших голливудских проекта. Во-первых, сильный мужчина сопровождает по опасному миру беззащитную девочку – копия недавно вышедшего сериала "Одни из нас". Но вместо полчищ зомби наших героев атакуют динозавры из прошлого Земли – вот вам и "Мир-Парк Юрского периода".

Ну и, наконец, сюжет – почти калька фильма "После нашей эры", в которой играет Уолл Смитт и его сын (три "Золотых малины" — 2014). Там сын пилота самостоятельно шурует сквозь дикие леса – к спасательному маячку.

У Адама Драйвера и Арианы Гринблатт все получается натуральнее. А многие сцены таки заставляют дергаться, в отличие от более игровых "Юрских периодов". Ну и динозавры против оружия тут не бессмертные, их реально убить. В общем, фильм берет чуть большей жестокостью и правдивостью сцен. Например, весьма оригинальна сцена, где девочка спасает динозавра из трясины, но после его съедают другие собратья. Вот так вот.

Обязательная финальная схватка с тираннозаврами – будет!

Смотреть фильм "65" или не смотреть

Если вы любите любые фильмы про динозавров – смотреть. Тут будет несколько новых видов, может, не каноничные, но страшные.

Если вы любите Адама Драйвера – смотреть. Оцените накачанный торс актера.

Если вы любите масштабное шоу, море юмора, — это не совсем ваше.

Фильм "65" очень хорош для вечернего кинотеатра. Не длинный – 1 час 33 минуты. Зрители его оценили на Rottentomatoes в 64% свежести. Критикам не понравилось – 34%, из-за упомянутых повторов других фильмов и скучности сюжета. Я бы – дал 68%.

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