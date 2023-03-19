Адам Драйвер проти динозаврів. Про що фільм "65" і чим він відрізняється від "Світу Юрського періоду"

В Україні стартувала прем'єра фантастичного бойовика "65" з Адамом Драйвером у головній ролі. Фільм повторює одразу кілька голлівудських сюжетів, а чому його все одно варто подивитися — у рецензії на фільм "65" журналіста Фокусу.

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Якщо грає Адам Драйвер — треба дивитися

Адам Драйвер — дуже ризиковий і нетиповий актор. За головну роль у діснеївській трилогії "Зоряних війн" актор отримав чимало критики. І потім знову повернувся до серйозного кіно. Фестивальна "Людина, яка вбила Дон Кіхота", мюзикл "Аннет", який взяв дві премії Каннського фестивалю, "Остання дуель" Рідлі Скотта, яку публіка зустріла суперечливо, і нарешті попсовий, але модний "Дім Гуччі" — Адам Драйвер у простих фільмах не знімався.

І ось знову — фантастика, у трейлері — динозаври. Потужно віє "Парком" і "Світом" Юрських періодів. Проте не це не все — у фільмі зібрано багато голлівудських ідей. Навіщо там знявся Адам Драйвер?

"65" мільйонів років тому. Фантастичний бойовик із Адамом Драйвером.

"65" — відповідь Стівену Спілбергу

Бойовик "65" зняли молоді режисери Скотт Бек і Браян Вудс, раніше відомі лише як сценаристи "Тихого місця".

"Нам здалося нечесним, що Спілберг загарбав собі монополію на фільми про динозаврів", — пояснив в одному з інтерв'ю Бек.

А Адам Драйвер зізнався, що взявся за роль виключно заради свого маленького сина, який любить динозаврів.

Ось і весь нехитрий мотиваційний компот для нової стрічки. Так, і ще дуже молода (15-річна) та гарна пуерториканка Аріана Грінблатт. Утім, її роль обмежується здивованими поглядами та спробами не бути з'їденою, доки не прибіжить рятівник Драйвер.

Фільм "65": трішки Юрського періоду, трішки "Останні з нас"

Власне, сюжет "65" простий: на якійсь планеті зазнає аварії космічний корабель. Вижили тільки двоє — пілот і маленька дівчинка. Їм належить пройти довгу дорогу до рятувальної капсули (відірвалася від корабля за 15 кілометрів), відбиваючись від динозаврів. Тому що планета — це Земля, 65 мільйонів років тому.

Це нагадує одразу три великі голлівудські проєкти. По-перше, сильний чоловік супроводжує по небезпечному світу беззахисну дівчинку — копія серіалу "Останні з нас", що нещодавно вийшов. Але замість полчищ зомбі наших героїв атакують динозаври минулого Землі — ось вам і "Світ-Парк Юрського періоду".

Ну і, нарешті, сюжет — майже калька фільму "Після нашої ери", де грає Вілл Смітт і його син (три "Золоті малини" — 2014). Там син пілота самостійно шурує крізь дикі ліси — до рятувального маячка.

В Адама Драйвера й Аріани Грінблатт усе виходить натуральніше. А багато сцен таки змушують смикатися, на відміну від більш ігрових "Юрських періодів". Та й динозаври проти зброї тут не безсмертні, їх реально вбити. Загалом фільм бере трохи більшу жорстокість і правдивість сцен. Наприклад, вельми оригінальна сцена, де дівчинка рятує динозавра з трясовини, але потім його з'їдають інші побратими. Ось так.

Обов'язковий фінальний бій із тиранозаврами — буде!

Дивитися фільм "65" чи не дивитися

Якщо ви любите будь-які фільми про динозаврів — дивитися. Тут буде кілька нових видів, може, не канонічних, але страшних.

Якщо ви любите Адама Драйвера — дивитися. Оцініть накачаний торс актора.

Якщо ви любите масштабне шоу, море гумору, це не зовсім ваше.

Фільм "65" дуже вдалий для вечірнього кінотеатру. Не довгий — 1 година 33 хвилини. Глядачі його оцінили на Rottentomatoes у 64% свіжості. Критикам не сподобалося — 34%, через згадані повтори інших фільмів і нудний сюжет. Я б дав 68%.

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