Находился под ИВЛ: умер украинский пианист и композитор Александр Козаренко

По данным журналистов, в течение последних дней музыковед проходил лечение в Ивано-Франковске, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии из-за пневмонии.

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Пианист и композитор Александр Козаренко скончался в возрасте 59 лет. Издание о музыке The Claquers 21 марта сообщило подробности.

Умер Александр Козаренко — причина смерти

Место и время похорон объявят позже. Музыкальное сообщество выразило искренние соболезнования семье музыковеда.

Как сообщает Zaxid.net, Козаренко находился в медучреждении под аппаратом искусственной вентиляции легких. В реанимации он оказался 17 марта. Сестра композитора рассказала, что его состояние ухудшалось до неконтролируемого во время соответствующего лечения пневмонии. Медики срочно перевезли в реанимацию, функционирующую в инфекционной больнице в Ивано-Франковске. Он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Умер Александр Козаренко — биография пианиста и композитора

Александр Козаренко родился 24 августа 1963 года в Коломые. Учился во Львовском музыкальном училище и Киевской консерватории. В 2001 году стал доктором искусствоведения. Занимался и педагогической деятельностью. С 1992 года он был преподавателем на кафедрах композиции и истории музыки Львовской музыкальной академии.

Александр Козаренко является автором музыки более 50 спектаклей. Его камерную кантату для контртенора и инструментального ансамбля "П'єро мертвопетлює" впервые услышали в 1994 году во Львове. Как считается, она помогла раскрыть новые грани в таланте оперного Василия Слипака, погибшего в 2016 году в войне на востоке Украины.

Пианист считал необходимым больше уделять внимание исполнению украинской музыки XX–XXI веков. Он был лауреатом многих государственных премий и наград. Козаренко писал музыку в жанрах симфонической, балетной, оперной, вокальной, хоровой, камерно-инструментальной и театральной музыки. Ведущие коллективы и исполнители использовали его произведения в своем репертуаре.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове скончался Город Барбара, фронтмен известной украинской рок-группы "Мертвий півень". Жена музыканта отметила, что у него не было хронических болезней.