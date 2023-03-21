Перебував під ШВЛ: помер український піаніст та композитор Олександр Козаренко

За даними журналістів, впродовж останніх днів музикознавець проходив лікування в Івано-Франківську, куди його госпіталізували у важкому стані через пневмонію.

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Піаніст та композитор Олександр Козаренко відійшов у засвіти у віці 59 років. Видання про музику The Claquers 21 березня повідомило подробиці.

Помер Олександр Козаренко — причина смерті

Місце та час похорон оголосять пізніше. Музична спільнота висловила щирі співчуття родині музикознавця.

Як повідомляє Zaxid.net, Козаренко перебував у медзакладі під апаратом штучної вентиляції легень. У реанімації він опинився 17 березня. Сестра композитора розповіла, що його стан погіршувався до неконтрольованого під час відповідного лікування пневмонії. Медики терміново перевезли до реанімації, що функціонує в інфекційній лікарні в Івано-Франківськ. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легень.

Помер Олександр Козаренко — біографія піаніста та композитора

Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї. Навчався у Львівському музичному училищі та Київській консерваторії. У 2001 році став доктором мистецтвознавства. Займався й педагогічною діяльністю. З 1992 року він був викладачем на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії.

Олександр Козаренко є автором музики до понад 50 вистав. Його камерну кантату для контртенора та інструментального ансамблю "П'єро мертвопетлює" вперше почули у 1994 році у Львові. Як вважається, вона допомогла розкрила нові грані у таланті оперного Василя Сліпака, який загинув у 2016 році у війні на Сході України.

Піаніст вважав за необхідне більше приділяти уваги виконанню української музики XX–XXI століть. Він був лауреатом багатьох державних премій та нагород. Козаренко писав музику у жанрах симфонічної, балетної, оперної, вокальної, хорової, камерно-інструментальної та театральної музики. Провідні колективи та виконавці України використовували його твори у своєму репертуарі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Харкові помер Місько Барбара, фронтмен відомої української рок-групи "Мертвий півень". Дружина музиканта зазначила, що у нього не було хронічних захворювань.