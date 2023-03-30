Украинец Мацюта в сериале "Последнее письмо любимого" озвучил героя российского актера Дубравина

Накануне стало известно, что телеканал решил изменить внешность главного героя: при помощи ИИ лицо главного героя, которого играл гражданин РФ Прохор Дубравин, заменили на Дмитрия Саранского.

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В сериале СТБ "Последнее письмо любимого", вокруг которого разгорелся скандал, одного из героев, сыгранного россиянином Прохором Дубравиным, озвучил украинец Роман Мацюта. Переозвучка была сделана с тем расчетом, чтобы зрители не опознали актера-россиянина, написал актер Петр Крылов на своей странице в Facebook.

Пользователям сети Крылов сначала напомнил о том, почему разгорелся скандал вокруг сериала.

Все дело в том, что главную роль в ленте сыграл россиянин Прохор Дубравин. Для того, чтобы выпустить уже готовый сериал в прокат, одного из главных героев надо было срочно заменить украинским актером.

"Для этого, чтобы скрыть участие в этом проекте Прохора, канал СТБ предлагает Дмитрию Саранскому использовать его лицо вместо лица Дубравина. На выходе телеканал получает не "Аватар", а крайне ужасный дипфейк, который имеет черты лица Прохора Дубравина и Дмитрия Саранскова вместе", — объяснил Крылов.

Однако по его словам, история на этом не закончилась и телеканал принял решение переозвучить героя Дубравина.

"Свой голос этому Франкенштейну отдает украинский актер Роман Мацюта", — написал Крылов.

Сам Мацюта, по словам актера, не считает переозвучку сыгранного российским актером персонажа чем-то плохим.

К тому же он заявил, что дал свой голос в сериале не Дубравину, а Саранскому. Поэтому претензий к нему быть не может. Кроме того Мацюта заявил, что не поддерживает нападки на Саранского.

Напомним, 27 марта стало известно, что СТБ отменил премьеру сериала, в котором заменили российского актера с помощью дипфейка. Сериал "Последнее письмо любимого", в котором снялся поддержавший войну россиянин Прохор Дубравин, должен был выйти в эфир в этот же день.

Также мы писали о том, как российский актер Прохор Дубравин отреагировал на замену его лица в сериале СТБ. Он удивился креативу телеканала СТБ и пожалел, что вместо его лица использовали не лицо Брэда Питта.