Сериала "Последнее письмо любимого", в котором снялся поддержавший войну россиянин Прохор Дубравин, должен был выйти в эфир 27 марта.

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Телеканал СТБ решил отложить показ сериала "Последнее письмо любимого", в котором российского актера Прохора Дубравина с помощью современных технологий заменили украинским. Об этом сообщила пресс-служба канала сегодня, 27 марта.

"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в частности, учитывая лучший международный опыт", — говорится в заявлении.

СТБ отменил премьеру сериала, в котором заменили российского актера с помощью дипфейка

Сериал должен был выйти в эфир в понедельник, 27 марта.

С чего все началось

СТБ заменил дипфейком российского актера Прохора Дубравина, который много лет снимался в Украине, но ни словом не обмолвился о вторжении РФ и никак не поддержал Украину. Вместо Дубравина в сериале "Последнее письмо любимого" зрители смогут увидеть лицо украинского актера Дмитрия Саранского. Это подметил украинский актер Петр Крылов, обратившийся к телеканалу в Фейсбуке, после чего начался скандал.

Украинцы возмутились таким "креативным" решением телеканала. Комментарии пользователей Фейсбука говорят сами за себя: "Не пропадать же деньгам", "Национальный совет по телевидению и радиовещанию, вы слепые, немые, глухие?", "Й**нутое "СТБ"! ! Что там "Нацсовет по телевидению"? Спит?".

Сам Прохор Дубравин уже отреагировал на "нового себя" в украинском сериале.

"Мне написали: "Сейчас в Украине выходит новый сериал, и там главный актер похож на вас, но что-то там с лицом непонятное". Посмотрел… Да, с лицом там действительно было что-то непонятное… Ну, думаю я, ракурс неудачный, согнулся еще, но это я снимался. А сегодня утром друзья присылают скрин ленты новостей с заголовком: "СТБ" в новом сериале заменил лицо российского актера Дубравина на украинца", и все становится на свои места. Ну что сказать… Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", — написал Дубравин.

Комиментариев от Дмитрия Саранского, давал ли он разрешение наиспользование своего лица в сериале, пока не было.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые российские культурные деятели осудили агрессию РФ против Украины. Антивоенное заявление подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, политик Борис Вишневский и другие.

20 февраля в соцсетях "разлетелось" видео, на котором во время благотворительного концерта Верки Сердючки российский актер Алексей Панин, известный своей проукраинской позицией, выбежал на сцену и станцевал вместе с артистом под антипутинский лозунг.