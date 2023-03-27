СТБ скасував прем'єру серіалу, в якому замінили російського актора за допомогою дипфейка

Серіал "Останній лист коханого", в якому знявся росіянин Прохор Дубравін, який підтримав війну, мав вийти в ефір 27 березня.

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Телеканал СТБ вирішив відкласти показ серіалу "Останній лист коханого", в якому російського актора Прохора Дубравіна за допомогою сучасних технологій замінили українським. Про це повідомила прес-служба каналу сьогодні, 27 березня.

"Телеканал СТБ ухвалив рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій у контенті, зокрема, враховуючи найкращий міжнародний досвід", — йдеться у заяві.

СТБ скасував прем'єру серіалу, в якому замінили російського актора за допомогою дипфейку

Серіал мав вийти в ефір у понеділок, 27 березня.

З чого все почалося

СТБ замінив дипфейком російського актора Прохора Дубравіна, який багато років знімався в Україні, але жодним чином не висловився про вторгнення РФ і ніяк не підтримав Україну. Замість Дубравіна у серіалі "Останній лист коханого" глядачі зможуть побачити обличчя українського актора Дмитра Саранського. Це зауважив український актор Петро Крилов, який звернувся до телеканалу у Фейсбуці, після чого розпочався скандал.

Українці обурилися таким "креативним" рішенням телеканалу. Коментарі користувачів Фейсбука кажуть самі за себе: "Не пропадати ж грошам", "Національна рада з телебачення та радіомовлення, ви сліпі, німі, глухі?", "Й**нуте "СТБ"! Спить?

Сам Прохор Дубравін уже відреагував на "нове себе" в українському серіалі.

"Мені написали: "Зараз в Україні виходить новий серіал, і там головний актор схожий на вас, але щось там з незрозумілим обличчям". Подивився... Так, з обличчям там справді було щось незрозуміле... Ну, думаю я, ракурс невдалий, зігнувся ще, але це я знімався. А сьогодні вранці друзі надсилають скрін стрічки новин із заголовком: "СТБ" у новому серіалі замінив обличчя російського актора Дубравіна на українця", і все стає на свої місця. Ну що сказати… Дуже шкода, що домовилися з особою Дмитра Саранського, а не з обличчям Бреда Піта.

Чи давав український актор дозвіл на використання своєї особи в серіалі, поки що невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі російські діячі засудили агресію РФ проти України. Антивоєнну заяву підписали музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, публіцист Андрій Піонтковський, режисер Гаррі Бардін, політик Борис Вишневський та інші.

20 лютого у соцмережах "розлетілося" відео, на якому під час благодійного концерту Вєрки Сердючки російський актор Олексій Панін, відомий своєю проукраїнською позицією, вибіг на сцену та станцював разом із артистом під антипутінське гасло.