По словам промоутера Яка Бизила, со стороны власти это выглядит лицемерно, поэтому министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер призвали уйти в отставку.

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Участникам украинского оркестра отказали в визах для выступления в Великобритании, что привело к потере 100 тысяч евро. Об этом сообщает издание The Guardian 13 апреля.

Дело в том, что в Великобритании должна была состояться серия концертов Украинского государственного оркестра, однако ключевым его членам отказали в выдаче визы в страну.

Речь идет о следующих шоу: "Волшебная музыка Гарри Поттера", "Музыка Властелина колец", "Хоббит" и "Кольца силы". Их анонсы опубликованы на сайте правительства Великобритании в качестве примера британско-украинских отношений, но теперь компания Star Entertainment обвиняет власть в лицемерии.

"Они сделали большое дело, поддерживая украинцев, но когда дело дошло до выдачи им виз для концертов в Великобритании, они не хотели знать об этом", — говорится в сообщении.

Тур оркестра из Хмельницкого должен был начаться 1 апреля, однако из-за отказа в визе они застряли в Париже. Спустя несколько дней их попросили заплатить 15 тысяч евро за экстренные визы, но даже спустя сутки они не были выданы.

Исполнительный директор Star Entertainment Яка Бизил призвал министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер уйти в отставку, так как подобные выходки "наносят ущерб гражданам Великобритании, культуре и отношениям с Европой".

"Лица, ответственные за отключение артистов и представителей культуры от Великобритании, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска быть не впущенными", — продолжил Яка Бизил.

Потери компании составили 100 тысяч евро.

В правительстве Великобритании на момент публикации материала никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что в ФРГ откажут в визах атлетам из РФ, если МОК допустит их к соревнованиям. Правительство Германии не согласится с Международным олимпийским комитетом, если организация примет участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.