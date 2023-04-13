Великобританія відмовила у візі українському оркестру: зрив концертів коштував 100 тисяч євро

За словами промоутера Яка Бізіла, з боку влади це виглядає лицемірно, тому міністра культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер закликали піти у відставку.

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Учасникам українського оркестру відмовили у візах для виступу у Великій Британії, що призвело до втрати 100 тисяч євро. Про це повідомляє видання The Guardian 13 квітня.

Справа у тому, що у Великобританії мала відбутися серія концертів Українського державного оркестру, проте ключовим його членам відмовили у видачі візи до країни.

Йдеться про наступні шоу: "Чарівна музика Гаррі Поттера", "Музика Володаря кілець", "Хоббіт" та "Кільця сили". Їхні анонси опубліковані на сайті уряду Великобританії як приклад британсько-українських відносин, але тепер компанія Star Entertainment звинувачує владу в лицемірстві.

"Вони зробили велику справу, підтримуючи українців, але коли справа дійшла до видачі їм віз для концертів у Великобританії, вони не хотіли знати про це", — йдеться у повідомленні.

Тур оркестру з Хмельницького мав розпочатися 1 квітня, проте через відмову у візі вони застрягли у Парижі. За декілька днів їх попросили заплатити 15 тисяч євро за екстрені візи, але навіть через добу вони не були видані.

Виконавчий директор Star Entertainment Яка Бізіл закликав міністра культури, ЗМІ та спорту Великобританії Люсі Фрейзер піти у відставку, оскільки подібні витівки "завдають шкоди громадянам Великобританії, культурі та відносинам з Європою".

"Особи, відповідальні за відключення артистів та представників культури від Великобританії, мають бути названі та притягнуті до відповідальності. Гурти, музиканти та оркестри більше не приїжджатимуть до Великобританії через ризик бути не впущеними", — продовжив Яка Бізіл.

Втрати компанії становлять 100 тисяч євро.

В уряді Великобританії на час публікації матеріалу ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялося, що у ФРН відмовлять у візах атлетам з РФ, якщо МОК допустить їх до змагань. Уряд Німеччини не погодиться з Міжнародним олімпійським комітетом, якщо організація братиме участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.