Скончался скульптор Владимир Мельниченко, который был соавтором "Стены памяти" (фото)

Причина смерти 91-летнего художника не раскрывается. Дату и место проведения церемонии родственники должны объявить в ближайшее время.

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Ушел из жизни украинский художник, скульптор, архитектор Владимир Мельниченко. Об этом сообщили в Фонде Сохранения культурного наследия Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко в Facebook.

В сообщении отметили, что "фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу".

"Покойся с миром, Мастер!", – говорится в сообщении.

Причины смерти художника не указали. Дату и место прощания объявят позже.

Биография Владимира Мельниченко

Родился 25 января 1932 Владимир Мельниченко в Киеве. Он учился в Киевской художественной школе имени Шевченко. Окончил учебное заведение в 1950 году. В следующем году ему удалось поступить в Киевский государственный художественный институт.

Мельниченко предпочитал не только работу скульптурам. Он работал в области архитектуры, графики, живописи, фотографии. В монументальном искусстве добился значительных успехов. Вместе с супругой Адой Рыбачук подписывал работы аббревиатурой АРВМ. Творческий тандем демонстрировал результат деятельности на разных выставках.

Самыми известными произведениями Мельниченко и Рыбачук были "Парк Памяти" на Байковом кладбище, серия панно в интерьере киевского дворца детей и юношества и Центральном автовокзале столицы, мемориальный комплекс "Быковнянские могилы".

"Стена Памяти"

Объемный горельеф "Стена Памяти" Владимир Мельниченко создал вместе с супругой. Специалисты до сих пор считают часть мемориального ритуального комплекса на Байковом кладбище в Киеве самым масштабным произведением украинского монументального искусства. Для работы художники обучались сакральной эсхатологии, символике и погребальным обрядам. Работали над композицией в период с 1968 по 1981 год.

Напомним, в Бахмуте погиб Евгений Гулевич, известный украинский культуролог и исследователь. С конца декабря 2022 года военнослужащий считался пропавшим без вести. В конце марта 2023 года его родственники получили трагическое известие о смерти художника.