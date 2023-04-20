Помер скульптор Володимир Мельниченко, який був співавтором "Стіни пам'яті" (фото)

Причина смерті 91-річного митця не розкривається. Дату та місце проведення церемонії родичі мають оголосити найближчим часом.

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Пішов з життя український художник, скульптор, архітектор Володимир Мельниченко. Про це повідомили у Фонді Збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельниченка у Facebook.

У повідомленні зазначили, що "фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця".

"Спочивай з миром, Майстре!", – йдеться у дописі.

Причину смерті митця не вказали. Дату та місце прощання оголосять пізніше.

Біографія Володимира Мельниченка

Народився 25 січня 1932 року Володимир Мельниченко у Києві. Він навчався у Київський художній школі імені Шевченка. Закінчив навчальний заклад у 1950 році. Наступного року йому вдалося поступити до Київського державного художнього інституту.

Мельниченко надавав перевагу не тільки роботі над скульптурами. Він працював у галузі у архітектурі, графіці, малярстві, фотографії. У монументальному мистецтві досяг значних успіхів. Разом із з дружиною Адою Рибачук підписував роботи абревіатурою АРВМ. Творчий тандем демонстрував результат діяльності на різних виставках.

Найвідомішими творами Мельниченка та Рибачук були "Парк Пам'яті" на Байковому цвинтарі, серія панно в інтер'єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, меморіальний комплекс "Биківнянські могили".

"Стіна Памʼяті"

Об'ємний горельєф "Стіна Памʼяті" Володимир Мельниченко створив разом із дружиною. Фахівці й досі вважають частину меморіального ритуального комплексу на Байковому цвинтарі у Києві наймасштабнішим твором українського монументального мистецтва. Для роботи митці навчалися сакральній есхатології, символіці та поховальним обрядам. Працювали над композицією у період з 1968 по 1981 рік.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув Євген Гулевич, відомий український культуролог та дослідник. З кінця грудня 2022 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Наприкінці березня 2023 року його родичі отримали трагічну звістку про смерть митця.