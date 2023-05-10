Антифашистский манифест. В Киеве раскрыли тайну гибели Экзюпери и заставили полюбить убийцу

В столице Украины состоялась премьера спектакля по новелле всемирно известного писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта "Нарисуй мне самолет".

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В киевском Театре на Левом берегу состоялась премьера спектакля "Нарисуй мне самолет" по произведению всемирно известного бельгийского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта. Это антифашистская повесть о маленькой девочке, пожилом летчике Люфтваффе, его сыне – антифашисте, неонацисте-музейщике и Антуане де Сент-Экзюпери. Актер Олег Стефан прославился, переиграв самого Энтони Хопкинса в постановке 2021 года "Отец". Здесь он тоже сверкнул талантом: зрители последовательно то влюбляются в его героя, то ненавидят, то снова влюбляются.

Фокус разбирался с этими удивительными эмоциональными качелями.

Парадоксальный выход. Спектакли по новеллам Эрика-Эмманюэля Шмитта в Украине

"Нарисуй мне самолет" – инсценировка одного из рассказов французско-бельгийского автора из сборника новелл "Месть и прощение" (2017). Шмитт – 63-летний писатель, драматург и доктор философии, чьи пьесы и прозаические произведения переведены на более чем 30 языков. У нас в Украине с успехом идут его "Загадочные вариации" (бенефис Алена Делона), "Тектоника чувств", "Дети Ноя" и "Оскар и Розовая Дама". Постановки "Дамы" произвели триумф: в 2015 году два спектакля по этому роману были отмечены "Киевскими пекторалями". Ивано-Франковский спектакль с Ирмой Витовской получил награду "За событие в искусстве", а в Киеве кукольный спектакль стал "Лучшей постановкой года". И бонус: постановщику Михаилу Урицкому вручили пектораль "За лучшую режиссуру".

В чем фишка Шмитта? Он любит изображать жесткие ситуации, предлагая парадоксальные выходы из них. Например, "Оскар и Розовая Дама" – это история 12-летнего мальчика, больного онкологией, которому осталось жить в больнице 12 дней. Розовая Дама – медсестра в розовом халате. Она придумывает для мальчика такую игру: каждый день своей жизни он должен прожить как 10 лет, придумывая события, соответствующие возрасту: 20-летний Оскар, 30-летний и т. д. Можете представить, насколько мощно и пронзительно смотрится этот "ускоренный курс"?

А сейчас все тот же режиссер Михаил Урицкий решился на инсценировку новеллы "Нарисуй мне самолет", взяв на главную роль актера Олега Стефана, который в спектакле "Отец" (2021) сумел переиграть Энтони Хопкинса в одноименном фильме того же года. При таких входных данных успех почти неизбежен.

Спектакль "Нарисуй мне самолет". Экспозиция

Тут актер Олег Стефан, как и в "Отце", играет крайне пожилого джентльмена. Но если в "Отце" его герой страдает деменцией, то здесь 93-летний Вернер фон Бесслау, бывший летчик Люфтваффе, находится в отличной психической и физической форме.

93-летний летчик Вернер фон Бесслау (Олег Стефан) по-прежнему мечтает о небе Фото: Марина Брикимова

К Вернеру повадилась гостья: восьмилетняя соседская девочка Дафна (Юлия Шаповал) стала пробираться в его сад, лихо перелезая через забор. Актриса показывает Дафну в виде куклы. Сначала старик был не слишком приветлив к непрошенной гостье, но ее непосредственность и упорство растопили холодность одинокого вдовца: жена Вернера Ева давно умерла.

Девочка слышала, что старик – это пилот в отставке и просит: "Нарисуй мне, пожалуйста, самолет". Сама форма просьбы и ее воплощение сразу отсылает нас к сказке "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Принц просил Пилота в пустыне: "Нарисуй мне, пожалуйста, барашка". Как известно, тот нарисовал барашка в ящике с дырочками. И здесь летчик нарисовал самолет в виде линии: летательный аппарат исчезал в небе, оставляя реактивный след. Девочка была довольна.

Дафна (Юлия Шаповал) и Вернер (Олег Стефан) Фото: Марина Брикимова

Не будем раскрывать все карты постановки, скажем только, что достаточно издалека движутся навстречу друг другу немецкий истребитель и французский классик. Чтобы глубже познакомиться с биографией Экзюпери и порадовать соседку Вернер даже купил билет на лекцию, где узнал, что летчик ВВС Франции пропал без вести на Сардинии 31 июля 1944 года.

Ремарка. Как погиб Экзюпери

Автор "Маленького принца" последние два года своей жизни состоял в эскадрилье разведчиков, летавших на американских самолетах "Лайтнинг P-38". Ему не раз удавалось совершать опасные полеты над немецкими позициями. За месяц до гибели он произвел ценную съемку тылов противника. 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери не вернулся с задания.

В 1998 году рыбакам из Марселя удалось обнаружить цепочку, принадлежавшую летчику, а в 2004 году ныряльщик Люк Ванрей нашел обломки его самолета.

Люк Ванрей и Лино фон Гарцен, основатели общества по розыску самолетов, пропавших во время войны, работали над книгой "Сeнт-Экзюпери, последний секрет", пытаясь точно выяснить обстоятельства гибели французского писателя. Расследование вывело их на 88-летнего немецкого военного летчика Хорста Рипперта.

31 июля 1944 года Хорст Рипперт возвращался на базу на берегу Средиземного моря и заметил в 3 километрах над собой "Лайтнинг P-38", летящий в сторону Марселя. Увидев на самолете французские опознавательные знаки, Рипперт сбил его. Пилота Хорст не видел. О том, что это мог быть Сент-Экзюпери, немецкий летчик, ставший после войны тележурналистом, стал догадываться позднее. По словам самого Хорста Рипперта, в юности он обожал книги писателя и всю жизнь надеялся, что в сбитом самолете был не Экзюпери. Однако после разговора с Люком Ванреем и Лино фон Гарценом он убедился, что все-таки это именно он стал причиной смерти гениального француза.

"Если бы я знал, что это был Экзюпери, я бы никогда не сбил его", — признался 88-летний летчик спустя 64 года после произошедшего. В 2008 году Хорст Рипперт дал множество интервью.

Запомним эти факты. Шмитт их умело вплетает в действие своей новеллы.

Сидя на крыле, Вернер переосмысливал свое военное прошлое

"Маленький принц", Люфтваффе и эмоциональные качели

Параллельно с развитием дружбы между девочкой Дафной и изучением биографии автора "Маленького принца" вдруг в жизни главного героя объявляется его родной сын и обвиняет Вернера в связях с неонацистами – он годами сдавал их организации членские взносы.

Сына прекрасно играет актер Дмитрий Олейник, у него три здесь три роли: сына Вернера фон Бесслау, лектора и неонациста, собирающего предметы, связанные с немецким фашизмом.

Дмитрий Олейник темпераментно сыграл неонациста Фото: Марина Брикимова

Напомним читателям, что Дмитрий Олейник недавно отлично справился с ролью негодяя в фильме "Дом "Слово" (2021): он здорово играл "постепенность" падения своего персонажа: от романтического идеалиста — до прагматичного номенклатурного подонка. А здесь в трех ролях актер умудрился быть, во-первых – разным, во-вторых – вполне убедительным. Режиссеры, обратите внимание на Дмитрия Олейника – он может все!

Вернер оказавшись за штурвалом своего боевого самолета решается на отчаянный поступок Фото: Марина Брикимова

Михаил Урицкий и Олег Стефан справились с главной задачей этой постановки: зрители последовательно то влюбляются в главного героя, то его ненавидят, то снова в нем души не чают – в зависимости от открывающихся обстоятельств, которые изобретательно подкидывает автор новеллы "Нарисуй мне самолет" Эрик-Эмманюэль Шмитт.