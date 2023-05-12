Полюбити вбивцю. У Києві розкрили таємницю загибелі Антуана де Сент-Екзюпері

У столиці України відбулася прем'єра вистави з новелі всесвітньо відомого письменника Еріка-Емманюеля Шмітта "Намалюй мені літак".

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У київському Театрі на Лівому березі відбулася прем'єра вистави "Намалюй мені літак" за твором всесвітньо відомого бельгійського письменника Еріка-Емманюеля Шмітта. Це антифашистська повість про маленьку дівчинку, льотчика похилого віку Люфтваффа, його сина – антифашиста, неонациста-музейника та Антуана де Сент-Екзюпері. Актор Олег Стефан прославився, перегравши самого Ентоні Гопкінса у постановці 2021 року "Батько". Тут він теж блиснув талантом: глядачі послідовно то закохуються у його героя, то ненавидять, то знову закохуються.

Фокус розбирався з цими дивовижними емоційними гойдалками.

Парадоксальний вихід. Вистави за новелами Еріка-Емманюеля Шмітта в Україні

"Намалюй мені літак" – інсценування одного з оповідань французько-бельгійського автора зі збірки новел "Помста та прощення" (2017). Шмітт – 63-річний письменник, драматург і доктор філософії, чиї п'єси та прозові твори перекладені понад 30 мовами. У нас в Україні з успіхом йдуть його "Загадкові варіації" (бенефіс Алена Делона), "Тектоніка почуттів", "Дитя Ноя" та "Оскар та рожева пані". Постановки "Пані" зробили тріумф: у 2015 році дві вистави за цим романом були відзначені "Київськими пекторалями". Івано-Франківська вистава з Ірмою Вітовською отримала нагороду "За подію в мистецтві", а в Києві лялькова вистава стала "Кращою постановкою року". І бонус: постановнику Михайлу Урицькому вручили пектораль "За найкращу режисуру".

У чому фішка Шмітта? Він любить зображати жорсткі ситуації, пропонуючи парадоксальні виходи із них. Наприклад, "Оскар і рожева пані" — це історія 12-річного хлопчика, хворого на онкологію, якому залишилося жити в лікарні 12 днів. Рожева пані – медсестра у рожевому халаті. Вона вигадує для хлопчика таку гру: кожен день свого життя він має прожити як 10 років, вигадуючи події, що відповідають віку: 20-річний Оскар, 30-річний і т. д. Можете уявити, наскільки потужно і пронизливо виглядає цей "прискорений курс"?

А зараз той самий режисер Михайло Урицький зважився на інсценування новели "Намалюй мені літак", взявши на головну роль актора Олега Стефана, який у виставі "Батько" (2021) зумів переграти Ентоні Гопкінса в однойменному фільмі того ж року. За таких вхідних даних успіх майже неминучий.

Вистава "Намалюй мені літак". Експозиція

Тут актор Олег Стефан, як і в "Батьку", грає вкрай літнього джентльмена. Але якщо в "Батьку" його герой страждає на деменцію, то тут 93-річний Вернер фон Бесслау, колишній льотчик Люфтваффе, знаходиться у чудовій психічній та фізичній формі.

93-річний льотчик Вернер фон Бесслау (Олег Стефан), як і раніше, мріє про небо Фото: Марина Брікімова

До Вернера прийшла гостя: восьмирічна сусідська дівчинка Дафна (Юлія Шаповал) почала пробиратися до його саду, хвацько перелазячи через паркан. Акторка показує Дафну у вигляді ляльки. Спочатку старий був не дуже привітний до непроханої гості, але її безпосередність і завзятість розтопили холодність самотнього вдівця: дружина Вернера Єва давно померла.

Дівчинка чула, що старий – це пілот у відставці та просить: "Намалюй мені, будь ласка, літак". Сама форма прохання та її втілення відразу нагадує нам казку "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері. Принц просив Пілота в пустелі: "Намалюй мені, будь ласка, баранця". Як відомо, той намалював баранчика в ящику з дірочками. І тут льотчик намалював літак у вигляді лінії: літальний апарат зникав на небі, залишаючи реактивний слід. Дівчинка була задоволена.

Дафна (Юлія Шаповал) та Вернер (Олег Стефан) Фото: Марина Брікімова

Не розкриватимемо всі карти постановки, скажімо тільки, що досить здалеку рухаються назустріч один одному німецький винищувач і французький класик. Щоб глибше познайомитися з біографією Екзюпері та порадувати сусідку Вернер, навіть купив квиток на лекцію, де дізнався, що льотчик ВПС Франції зник безвісти на Сардинії 31 липня 1944 року.

Ремарка. Як загинув Екзюпері

Автор "Маленького принца" останні два роки свого життя перебував в ескадрильї розвідників, які літали на американських літаках "Лайтнінг P-38". Йому неодноразово вдавалося здійснювати небезпечні польоти над німецькими позиціями. За місяць до загибелі він зробив цінну зйомку тилів супротивника. 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері не повернувся із завдання.

У 1998 році рибалкам з Марселя вдалося виявити ланцюжок, що належав льотчику, а в 2004 році нирець Люк Ванрей знайшов уламки його літака.

Люк Ванрей та Ліно фон Гарцен, засновники товариства з розшуку літаків, що зникли під час війни, працювали над книгою "Сент-Екзюпері, останній секрет", намагаючись точно з'ясувати обставини загибелі французького письменника. Розслідування вивело їх на 88-річного німецького військового льотчика Хорста Ріпперта.

31 липня 1944 року Хорст Ріпперт повертався на базу на березі Середземного моря і помітив за 3 кілометри над собою "Лайтнінг P-38", що летить у бік Марселя. Побачивши на літаку французькі розпізнавальні знаки, Ріпперт збив його. Пілота Хорст не бачив. Про те, що це міг бути Сент-Екзюпері, німецький льотчик, який став після війни тележурналістом, почав здогадуватися пізніше. За словами самого Хорста Ріпперта, в юності він любив книги письменника і все життя сподівався, що в збитому літаку був не Екзюпері. Однак після розмови з Люком Ванреєм і Ліно фон Гарценом він переконався, що це саме він став причиною смерті геніального француза.

"Якби я знав, що це був Екзюпері, я б ніколи не збив його", — зізнався 88-річний льотчик через 64 роки після того, що сталося. У 2008 році Хорст Ріпперт дав багато інтерв'ю.

Запам'ятаємо ці факти. Шмітт їх вміло вплітає у дію своєї новели.

Сидячи на крилі, Вернер переосмислював своє військове минуле.

"Маленький принц", Люфтваффе та емоційна гойдалка

Паралельно з розвитком дружби між дівчинкою Дафною та вивченням біографії автора "Маленького принца" раптом у житті головного героя з'являється його рідний син і звинувачує Вернера у зв'язках з неонацистами – він роками здавав їхній організації членські внески.

Сина чудово грає актор Дмитро Олійник, він має тут три ролі: сина Вернера фон Бесслау, лектора і неонациста, який збирає предмети, пов'язані з німецьким фашизмом.

Дмитро Олійник темпераментно зіграв неонациста Фото: Марина Брікімова

Нагадаємо, що Дмитро Олійник нещодавно чудово впорався з роллю негідника у фільмі "Будинок "Слово" (2021): він чудово грав "поступовість" падіння свого персонажа: від романтичного ідеаліста — до прагматичного номенклатурного покидька. А тут у трьох ролях актор примудрився бути, по-перше – різним, по-друге – цілком переконливим. Режисери, зверніть увагу на Дмитра Олійника – він може все!

Вернер, опинившись за штурвалом свого бойового літака, вирішується на відчайдушний вчинок. Фото: Марина Брікімова

Михайло Урицький і Олег Стефан впоралися з головним завданням цієї постановки: глядачі послідовно то закохуються в головного героя, то його ненавидять, то знову в ньому душі не чують – залежно від обставин, що винахідливо підкидає автор новели "Намалюй мені літак" Ерік-Емманюель Шмітт.