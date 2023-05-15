Засудили! Зрители поставили TVORCHI на 4-е место, почему жюри "Евровидения" срезало украинцев?

Поп-дуэт TVORCHI достойно представил Украину, но, к сожалению, они заняли только 6-е место, вылетев из первой пятерки, потому что жюри, в отличие от публики, поставило украинцам минимальные оценки.

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Дуэт TVORCHI представил Украину в финале "Евровидения" 2023 в Ливерпуле (Великобритания), где соревновались участники из 26 стран. Фанк-дуэт TVORCHI выступил с песней Heart of Steel под 19-м номером.

На сцене участники дуэта Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни появились в роскошных костюмах от дизайнера Ивана Фролова. На груди артистов были объемные серебряно-золотые сердца. Песня "Стальное сердце" была написана в мае прошлого года под впечатлением борьбы защитников "Азовстали". В Ливерпуле текст был на английском, кроме одной знаковой строчки, которая прозвучала на украинском: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій".

Известно, что выступление ребят совпало с российской ракетной атакой их города —Тернополя. TVORCHI отреагировали на это в соцсетях. Им нужно было перед выходом на сцену собраться с духом. Они выступили отлично.

Позднее выступление TVORCHI на "Евровидении" похвалила первая леди Украины Елена Зеленская. Она заявила, что в них "стальные нервы", ведь музыканты выступали, зная, что их город под обстрелом.

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Твит Елены Зеленской о выступлении TVORCHI

В номере были аллюзии на известное фото с "Азовстали", которое сделал пресс-офицер батальона Нацгвардии "Азов" Дмитрий Казацкий: там, где на бойца падал луч света в бункере. В этом признался режиссер номера — известный мастер Олег Боднарчук. В номере поражают и трансформации в роботов. Все это вместе произвело сильное впечатление. Букмекеры прогнозировали украинцам после выступления третье место.

Но нас засудили! От зрителей мы получили 189 очков, а от жюри — 54.

Таблица голосования жюри "Евровидения", где Украине дали незаслуженно низкое место — 15-е

Зрители украинских музыкантов поставили на 4-е место, а судьи — на 15-е. Вот верхняя часть таблицы голосования зрителей: Finland — 376, Sweden — 243, Norway — 216, Ukraine — 189.

В результате нам досталось только 6 место. TVORCHI вылетели даже из первой пятерки.

Известный музыкальный критик Игорь Панасов так прокомментировал Фокусу эту более чем странную странную оценку от жюри: "TVORCHI заняли 4-е место по зрительскому голосованию, а по оценкам судей — 15-е. Дисбаланс с баллами от жюри очень ощутим. Мне трудно объяснить причину, потому что с чисто профессиональной точки зрения, песня ОК и номер тоже. Скажу так: Швеция, по моему мнению, получила от жюри неадекватно высокие оценки, и это лишило баллов многих других конкурсантов, достойных высоких оценок от профессионалов индустрии. О причинах такого поведения членов жюри можно только догадываться".

Но сами музыканты не расстроились. В телемарафоне "Єдині новини" участники дуэта Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк отметили, что их миссия на международном конкурсе была не победить. TVORCHI стремились продемонстрировать всему миру стальные сердца и вдохновить людей быть, как украинцы — сильными, смелыми и едиными.

"Все понимали, что победит Loreen, однако сами мы болели за участника из Финляндии Käärijä и его зажигательный трек Cha Cha Cha", — сказали TVORCHI.

Скажем, что оценка от зрителей в разы важнее, потому что дает представление об уровне популярности артистов. На "Евровидении-2021" тоже был огромный разрыв между оценками зрителей и жюри нашей группы Gо_A. Судьи тоже срезали тогда украинцам баллы. Но это никак не отразилось на последующей счастливой и успешной гастрольной деятельности электро-фолк-группы. Так что за судьбу TVORCHI можем быть спокойными — они на подъеме.

TVORCHI в финале "Евровидения-2023"

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