Засудили! Глядачі поставили TVORCHI на 4 місце, чому журі "Євробачення" зрізало українців?

Попдует TVORCHI гідно представив Україну, але, на жаль, вони посіли лише 6-те місце, вилетівши з першої п'ятірки, бо журі, на відміну від публіки, поставило українцям мінімальні оцінки.

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Дует TVORCHI представив Україну у фіналі "Євробачення" 2023 року в Ліверпулі (Великобританія), де змагалися учасники з 26 країн. Фанк-дует TVORCHI виступив із піснею Heart of Steel під 19-м номером.

На сцені учасники дуету Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні з'явилися в розкішних костюмах від дизайнера Івана Фролова. На грудях артистів були об'ємні срібно-золоті серця. Пісня "Сталеве серце" була написана в травні минулого року під враженням від боротьби захисників "Азовсталі". У Ліверпулі текст був англійською, крім одного знакового рядка, який прозвучав українською: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій".

Відомо, що виступ хлопців збігся з російською ракетною атакою їхнього міста — Тернополя. TVORCHI відреагували на це в соцмережах. Їм треба було перед виходом на сцену зібратися з духом. Вони виступили чудово.

Пізніший виступ TVORCHI на "Євробаченні" похвалила перша леді України Олена Зеленська. Вона заявила, що в них "сталеві нерви", адже музиканти виступали, знаючи, що їхнє місто під обстрілом.

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Твіт Олени Зеленської про виступ TVORCHI

У номері були алюзії на відоме фото з "Азовсталі", яке зробив пресофіцер батальйону Нацгвардії "Азов" Дмитро Козацький: там, де на бійця падав промінь світла в бункері. У цьому зізнався режисер номеру — відомий майстер Олег Боднарчук. У номері вражають і трансформації в роботів. Усе це разом справило сильне враження. Букмекери прогнозували українцям після виступу третє місце.

Але нас засудили! Від глядачів ми здобули 189 очок, а від журі — 54.

Таблиця голосування журі "Євробачення", де Україні дали незаслужено низьке місце — 15-те

Глядачі українських музикантів поставили на 4 місце, а судді — на 15. Ось верхня частина таблиці голосування глядачів: Finland — 376, Sweden — 243, Norway — 216, Ukraine — 189.

У результаті нам дісталося лише 6 місце. TVORCHI вилетіли навіть із першої п'ятірки.

Відомий музичний критик Ігор Панас так прокоментував Фокусу цю більш ніж дивну дивну оцінку від журі: "TVORCHI зайняли 4-е місце за голосуванням глядачів, а за оцінками суддів — 15-е. Дисбаланс із балами від журі дуже відчутний. Мені важко пояснити причину, тому що, із суто професійної точки зору, пісня ОК і номер теж. Скажу так: Швеція, на мою думку, отримала від журі неадекватно високі оцінки, і це позбавило балів багатьох інших конкурсантів, гідних високих оцінок від професіоналів індустрії. Про причини такої поведінки журі можна лише здогадуватися”.

Але самі музиканти не засмутилися. У телемарафоні "Єдині новини" учасники дуету Джеффрі Кенні й Андрій Гуцуляк зазначили, що їхня місія на міжнародному конкурсі була не перемогти. TVORCHI прагнули продемонструвати всьому світу сталеві серця та надихнути людей бути, як українці — сильними, сміливими та єдиними.

"Всі розуміли, що переможе Loreen, проте самі ми вболівали за учасника з Фінляндії Käärijä та його запальний трек Cha Cha Cha", — сказали TVORCHI.

Скажімо, оцінка від глядачів у рази важливіша, бо дає уявлення про рівень популярності артистів. На "Євробаченні-2021" теж був величезний розрив між оцінками глядачів та журі нашого гурту Gо_A. Судді також зрізали тоді українцям бали. Але це ніяк не вплинуло на наступну щасливу й успішну гастрольну діяльність електро-фолк-групи. Тож за долю TVORCHI можемо бути спокійними — вони на підйомі.

TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

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