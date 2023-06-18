"Україна переможе". На YUNА победно спели Пономарев с Хомой, но Skofka с "Чути гімн" не появился

Ярко и насыщенно прошла в 12-й раз национальная музыкальная премия YUNA, но остались некоторые вопросы.

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16 июня в столичном Октябрьском дворце (МЦКИ ПУ), не смотря на войну, с пафосом прошла 12-я церемония награждения национальной музыкальной премией YUNA. Фокус делится с вами наиболее яркими моментами концерта, который, к счастью, не прерывали воздушные тревоги.

Эффектное начало – пианист Евгений Хмара на белом миниатюрном рояле в сопровождении пяти красивых длинноволосых скрипачек выдал мощную патетическую композицию, олицетворяющую преодоление. На экране за сценой мелькали ДНК, биоклетки и разрушенные украинские города, в финале – кардиограмма. Считывалось: в нашей ДНК свобода, мы победим и восстановим мир вокруг и своем сердце. Духоподъемная вещица!

Евгений Хмара

Ведущий и один из организаторов YUNA Павел Шилько объявил рок-группу "Скрябин". Вместо погибшего Кузьмы солировал Юркеш (Юрко Юрченко). Надо сказать, довольно удачно: он и внешне похож на Андрея Кузьменко – высокий, с длинными, вьющимися волосами. Проникновенно получился хит "Місця щасливих людей (с переделанным текстом, где вместо мировых столиц прозвучали названия украинских городов, наиболее пострадавших от российских обстрелов: Мариуполь, Чернигов, Ирпень) и баллада "Вибач".

Ведущий объяснил, что статуэтки YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) в этом году будут выдаваться всего в одной категории: "Песни несломленной Украины". Экспертами премии были отобраны 12 песен, которые за время войны стали хитами. Принцип понятен.

Просто бомбезно прозвучал ровненский женский поп-дуэт "Энджи Крейда" со ставшей уже легендарной песней-заклинанием "Враже". Впечатление эта лихая вещица производила менее агрессивное, чем в клипе, но энергетика все равно сильная и аранжировка на аккордеоне – шикарна.

Весь зал, понятно, подпевал песне "Пес Патрон" группы Karta Svitu. Хуковый припев вызвал прилив энергии. Такую же классную песню-речевку "Допоможе ЗСУ" исполнил мужской поп-дуэт Chico & Qatoshi.

Убедительно выступила певица KOLA, пронзительно вытягивая трогательные строки, ставшие уже знаменитыми: "Я тебе ношу в кишені біля серця. Бо лише з тобою воно б'ється".

KOLA

Периодически на экране мелькали лауреаты спецнаград этого года.

Артему Пивоварову в начале мая Шилько вручил прямо на концерте статуэтку за его проект "Твои Стихи, Мои Ноты", о котором Фокус с восторгом недавно написал. Формулировка: "За продвижение украинской культуры". Логично было бы , чтобы Артем с Надей Дорофеевой исполнили на сцене "Октябрьского" популярнейший хит "Думи" на стихи Тараса Шевченко, но этого не произошло. Монатику была вручена награда за "первый альбом во время войны "ART-оборона". Джамале, которая сейчас находится в Лос-Анджелесе, передали в США статуэтку за "благотворительную деятельность".

Кстати, сама статуэтка – это вроде как крылатая богиня Юна – древнеримская богиня плодородия и материнства, а не, допустим, Муза. Но в целом Украине подходит.

Концерт продолжился.

Не могу не послать привет звукорежиссеру действа, если свет шоу был идеальным, то звук – искажен до невозможности. Я уже и подзабыл, когда бас-гитара в зале производит грохот, но это именно тот случай. Прямо всколыхнули во мне ностальгические воспоминания о концертах советских и зарубежных рок-групп в киевском Дворце Спорта в 1980-х, когда слов в песнях разобрать было нельзя.

Поэтому чем больше звучало фанеры – тем в целом звук на сцене был более приемлемым. Хотя Шилько даже похвастался, что "YUNA – это всегда живой звук". Так вот, в финале сборного концерта Александр Пономарев и Михаил Хома под "минусовку" голосили патриотический хит "Україна переможе" — это было ок. Но когда выступала в полном составе рок-группа "Без Обмежень" — это просто звучало, как камнепад. В припеве их второй вещи с трудом удалось разобрать слова: "Зорі запалали". Что у звукорежиссера со слухом?

Группа "Без Обмежень" старалась, но звук был громоподобный

Поэтому, как ни парадоксально, минусовка Пономарева и Хомы в финале дала возможность закончить шоу на высокой ноте – они были "налегке", без музыкантов.

И еще все ждали заявленного в программе рэпера Skofka с его абсолютным хитом этой войны "Чути гімн", который посмотрело 46 млн человек. Не дождались.

Не спел почему-то и певец SHUMEI, награжденный статуэткой за свой хит "Біля тополі".

Награждение SHUMEI

Кто выступил прекрасно – это специальные гости церемонии поп-дуэт TVORCHI. Они воспроизвели свой чудесный номер "Стальное сердце", который позволил им занять шестое место на "Евровидении-2023". И даже звукорежиссер его не сильно испортил. Молодцы, ребята.