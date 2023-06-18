"Україна переможе". На YUNА переможно заспівали Пономарьов з Хомою, але Skofka з "Чути гімн" не з'явився

Яскраво й насичено минула 12-й раз національна музична премія YUNA, але залишилися деякі питання.

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16 червня у столичному Жовтневому палаці (МЦКІ ПУ), незважаючи на війну, з пафосом пройшла 12-та церемонія нагородження національною музичною премією YUNA. Фокус ділиться з вами найяскравішими моментами концерту, який, на щастя, не переривали повітряних тривог.

Ефектний початок – піаніст Євген Хмара на білому мініатюрному роялі у супроводі п'яти красивих довговолосих скрипачок видав потужну патетичну композицію, що втілює подолання. На екрані за сценою миготіли ДНК, біоклітини та зруйновані українські міста, у фіналі – кардіограма. Зчитувалося: у нашій ДНК свобода, ми переможемо та відновимо світ навколо та свого серця. Духопідйомна річ!

Євген Хмара

Ведучий та один з організаторів YUNA Павло Шилько оголосив рок-гурт "Скрябін". Замість загиблого Кузьми посолував Юркеш (Юрко Юрченко). Треба сказати, досить вдало: він і зовні схожий на Андрія Кузьменка – високий, з довгим, кучерявим волоссям. Проникливо вийшов хіт "Місця щасливих людей (з переробленим текстом, де замість світових столиць прозвучали назви українських міст, що найбільше постраждали від російських обстрілів: Маріуполь, Чернігів, Ірпінь) та баладу "Вибач".

Ведучий пояснив, що статуетки YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) цього року видаватимуться лише в одній категорії: "Пісні незламної України". Експертами премії було відібрано 12 пісень, які за час війни стали хітами. Принцип зрозумілий.

Просто бомбезно прозвучав рівненський жіночий поп-дует "Енджі Крейда" зі легендарною піснею-заклинанням "Враже". Враження ця лиха річ справляла менш агресивне, ніж у кліпі, але енергетика все одно сильна й аранжування на акордеоні — шикарне.

Весь зал, зрозуміло, підспівував пісні "Пес Патрон" гурту Karta Svitu. Хуковий приспів спричинив приплив енергії. Таку ж класну пісню-речівку "Допоможе ЗСУ" виконав чоловічий поп-дует Chico & Qatoshi.

Переконливо виступила співачка KOLA, пронизливо витягуючи зворушливі рядки, що стали вже знаменитими: "Я тебе ношу в кармані біля серця. Бо лише з тобою воно б'ється".

KOLA

Періодично на екрані миготіли цьогорічні лауреати спецнагород.

Артему Пивоварову на початку травня Шилько вручив прямо на концерті статуетку за його проєкт "Твої Вірші, Мої Ноти", про який Фокус із захопленням нещодавно написав. Формулювання: "За просування української культури". Логічно було б, щоб Артем із Надею Дорофєєвою виконали на сцені "Жовтневого" найпопулярніший хіт "Думи" на вірші Тараса Шевченка, але цього не сталося. Монатику було вручено нагороду за "перший альбом під час війни "ART-оборона". Джамалі, яка зараз знаходиться в Лос-Анджелесі, передали до США статуетку за "благодійну діяльність".

До речі, сама статуетка – це наче крилата богиня Юна – давньоримська богиня родючості та материнства, а не, припустимо, Муза. Але загалом Україні підходить.

Концерт продовжився.

Не можу не надіслати привіт звукорежисеру дійства, якщо світло шоу було ідеальним, то звук – спотворений до неможливості. Я вже й призабув, коли бас-гітара у залі робить гуркіт, але це саме той випадок. Прямо сколихнули в мені ностальгічні спогади про концерти радянських та зарубіжних рок-гуртів у київському Палаці Спорту у 1980-х, коли слів у піснях розібрати не можна було.

Тому що більше звучало фанери – то загалом звук на сцені був прийнятнішим. Хоча Шилько навіть похвалився, що YUNA – це завжди живий звук. Так ось, у фіналі збірного концерту Олександр Пономарьов та Михайло Хома під "мінусівку" голосили патріотичний хіт "Україна переможе" — це було ок. Але коли виступав у повному складі рок-гурт "Без Обмежень" — це просто звучало, як каменепад. У приспіві їхньої другої речі важко розібрати слова: "Зорі запалали". Що у звукорежисера зі слухом?

Гурт "Без Обмежень" намагався, але звук був громоподібний

Тому, хоч як парадоксально, мінусівка Пономарьова та Хоми у фіналі дала можливість закінчити шоу на високій ноті – вони були "без нічого", без музикантів.

І ще всі чекали заявленого в програмі репера Skofka з його абсолютним хітом цієї війни "Чути гімн", який переглянуло 46 млн людей. Не дочекалися.

Не заспівав чомусь і співак SHUMEI, нагороджений статуеткою за свій хіт "Біля тополі".

Нагородження SHUMEI

Хто виступив чудово – це спеціальні гості церемонії поп-дует TVORCHI. Вони відтворили свій чудовий номер "Сталеве серце", який дозволив їм посісти шосте місце на "Євробаченні-2023". І навіть звукорежисер його не сильно зіпсував. Молодці, хлопці.