Возвращение легенды спустя 10 лет: появился трейлер нового сезона "Футурамы" (видео)

Культовый американский мультсериал вернется на экраны уже в июле. В восьмом сезоне авторы не обошли стороной пережитую миром пандемию.

Related video

24 июля станет доступным к просмотру новый сезон американского анимационного сериала "Футурама", последний эпизод которого выходил еще в 2013 году. Выход новых серий анонсировал стриминговый сервис Hulu в соцсетях.

"Во время доставки пиццы накануне Нового года 1999 года Филипп Дж. Фрай случайно крионически замораживается и размораживается на тысячу лет позже. От создателя "Симпсонов" "Футурама" — это научно-фантастическая анимационная комедия", — говорится в описании.

Трейлер показывает, что в новом сезоне стоит ожидать отсылок на пандемию COVID-19 и романтических отношений между главными персонажами Лилой и Фраем. Кроме того, в мультсериале появятся современные гаджеты, в частности умная колонка.

"Футурама" — научно-фантастический анимационный сериал авторства Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна, которые также подарили миру культовый сатирический мультсериал "Симпсоны".

Трейлер восьмого сезона "Футурамы"

Напомним, продолжение "Футурамы" анонсировали еще в феврале 2022 года. Мультсериал выходит с 1999 года и насчитывает уже 124 эпизода в семи сезонах.

В апреле в СМИ сообщили, что один из создателей сериала "Теория большого взрыва" Чак Лорри работает над его новым спин-оффом. Предварительно известно, что история будет о новых героях, однако уже известные зрителям актеры будут появляться в кадре как приглашенные звезды.