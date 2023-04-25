Культовый сериал "Теория Большого взрыва" обзаведется новым спин-оффом

Сейчас уже существует приквел, рассказывающий о юности одного из главных героев "Детство Шелдона".

Related video

Новый спин-офф популярного сериала "Теория большого взрыва" находится в разработке на HBO Max. Чак Лорри, один из создателей сериала "Теории большого взрыва", а также ее побочного продукта "Молодой Шелдон" (или "Детство Шелдона"), занялся еще одним комедийным сериалом о тех же героях. Об этом пишет Variety.

Эта новость появилась во время пресс-дня Warner Bros. Discovery, объявившего о своем новом потоковом сервисе. Никаких подробностей сюжета во время презентации WBD раскрыто не было. Предварительно, это будет сериал с новыми героями, а известные актеры "Теории Большого взрыва" будут появляться в качестве приглашенных звезд.

Сериал "Теория большого взрыва" транслировался на канале CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год и к концу своего показа мог похвастаться такими же высокими рейтингами, как и в начале показа.

Сериал "Теория большого взрыва"

Премьера спин-оффа под названием "Молодой Шелдон", рассказывающий о детстве главного героя – Шелдона Купера в Техасе, состоялась в 2017 году, и в настоящее время идет шестой сезон, а седьмой сезон уже получил зеленый свет.

Актриса Маим Бялик, которая в оригинальном сериале сыграла роль нейробиолога Эми Фара Фаулер, уже рассказала, что слышала о новом сериале, но пока не знает, пригласят ли ее на съемки.

"Если и так, то я ничего об этом не знаю. Я узнала новости, как и все остальные. Мы все еще довольно близки, поэтому было много текстовых сообщений", — рассказала 47-летняя актриса, признавшись, что ее агент пока не в курсе. Но она готова вернуться на съемочную площадку.

В сериале "Теория большого взрыва" рассказывалась история физиков Шелдона Купера (Джим Парсонс) и Леонарда Хофстедтера (Джонни Галэки), а также их друзей аэрокосмического инженера Говарда Воловица (Саймон Хелберг) и астрофизика Раджеша Кутраппали (Кунал Найар).

Ранее стало известно, что история о Гарри Поттере станет сериалом. Кастинг начнется через девять месяцев, но пока неизвестно, появятся ли актеры из оригинальных фильмов в новой телесаге.

Также сериал сделают и из знаменитой вампирской саги "Сумерки". Пять фильмов, снятых по романам Стефани Майер в прокате заработали более 3,4 миллиарда долларов в мировом прокате.