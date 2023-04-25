Культовий серіал "Теорія великого вибуху" матиме новий спін-оф

Наразі вже існує приквел, який розповідає про юність одного з головних героїв, "Дитинство Шелдона".

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Новий спін-оф популярного серіалу "Теорія великого вибуху" перебуває в розробці на HBO Max. Чак Лоррі, один із творців серіалу "Теорія великого вибуху", а також його побічного продукту "Молодий Шелдон" (або "Дитинство Шелдона"), зайнявся ще одним комедійним серіалом про тих же героїв. Про це пише Variety.

Ця новина з`явилася під час пресдня Warner Bros. Discovery, який оголосив про свій новий потоковий сервіс. Жодних подробиць сюжету під час презентації WBD розкрито не було. Попередньо, це буде серіал із новими героями, а відомі актори "Теорії великого вибуху" з'являтимуться як запрошені зірки.

Серіал "Теорія великого вибуху" транслювався на каналі CBS протягом 12 сезонів із 2007 по 2019 рік і до кінця свого показу міг похвалитися такими ж високими рейтингами, як і на початку показу.

Серіал "Теорія великого вибуху"

Прем'єра спін-офу під назвою "Молодий Шелдон", який розповідає про дитинство головного героя — Шелдона Купера в Техасі, відбулася у 2017 році, і зараз триває шостий сезон, а сьомий сезон уже отримав зелене світло.

Акторка Маїм Бялік, яка в оригінальному серіалі зіграла роль нейробіологині Емі Фарра Фаулер, вже розповіла, що чула про новий серіал, але поки не знає, чи запросять її на зйомки.

"Якщо й так, то я нічого про це не знаю. Я дізналася новини, як і всі інші. Ми все ще досить близькі, тому було багато текстових повідомлень", — розповіла 47-річна акторка, зізнавшись, що її агент поки не в курсі. Але вона готова повернутися на знімальний майданчик.

Серіал "Теорія великого вибуху" розповідав історію фізиків Шелдона Купера (Джим Парсонс) і Леонарда Гофстедтера (Джонні Галекі), а також їхніх друзів — аерокосмічного інженера Говарда Воловіца (Саймон Гелберг) і астрофізика Раджеша.

Раніше стало відомо, що історія про Гаррі Поттера стане серіалом. Кастинг розпочнеться за дев'ять місяців, але поки невідомо, чи з'являться актори з оригінальних фільмів у новій телесазі.

Також серіал зроблять і зі знаменитої вампірської саги "Сутінки". П'ять фільмів, знятих за романами Стефані Маєр у прокаті, заробили понад 3,4 мільярда доларів у світовому прокаті.