Завершился сезон "Киев Модерн-балета". Поклитару уже восстановил 10 шоу и готовит премьеру (фото)

Ведущий балетный коллектив в новом сезоне представит в октябре премьеру балета "ДискримиНАЦИЯ".

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Отрадно, что во время войны худрук и основатель "Киев Модерн-балета" Раду Поклитару восстановил 10 своих балетов-шоу и поставил одну премьеру. Это было непросто: часть труппы с началом войны эмигрировала и влилась в другие европейские коллективы. Что понятно: профессиональный век танцовщиков недолог. Пришлось набрать новых артистов — плюс не уехавшие "модерновцы". Репертуар был восстановлен: спектакли весной и летом проходили при аншлагах.

Фокус отметит наиболее яркие постановки и скажет два слова о будущей.

Коллектив "Киев Модерн-балет" Раду Поклитару давно имеет мировое признание и россыпь "Киевских пекторалей". Его главный козырь — это микс зрелищности бродвейских мюзиклов и современной хореографии. Мастер полностью переделывает сюжеты известных балетов или делает совершенно новые постановки вроде "Маленького принца" по Экзюпери или шоу-балета "Завтра" — это фантазия о послевоенном будущем Украины. Под фортепьянные пассажи Фредерика Шопена танцовщики в желто-оранжевых костюмах делали десятки завораживающих синхронных движений: гребли, качали колыбели, шагали в марше и выстраивали пирамиду — новой, уже мирной страны. В финале они поднимались по веревочным лестницам к небу!

"Завтра", балет Раду Поклитару, символизирующий единение украинцев Фото: Марина Брикимова

Хореограф сочетает в своем стиле как западные техники танца, делающие упор на пластическое раскрытие отдельных образов, так и восточные — как в китайской опере, где десятки артистов образуют на сцене разные фигуры. Например, библейский змей из "Маленького принца", "тело" которого формировали десятки танцовщиков. Все эти приемы используются в зависимости от того, что нам хочет сказать Маэстро.

Из особенностей постановок. Раду Поклитару первым у нас в балете стал использовать 3D-видео­мэппинг. Это впечатляет — особенно в восстановленном сейчас спектакле по Гоголю "Вий". На подмостках МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) мы видели некий куб из специальной ткани, разные стороны которого служили экранами. Таким образом имитировались полеты бурсака Хомы Брута или проецировались несущиеся циферблаты, символизируя быстротечность времени. Или над залом замирало огромное демоническое лицо Вия, а куб превращался в бревенчатую церковь.

Саундтрек выпускника Одесской музыкальной академии Александра Родина делал это шоу абсолютно оригинальным. Его композиции напоминали по стилю мелодии детской музыкальной шкатулки, но в то же время в этой музыке присутствовала скрытая угроза: все это было похоже на беспечность Хомы перед лицом еще неведомой для него опасности.

У Панночки, согласно замыслу Поклитару, был роман с демоном Вием. Но она "запала" на бурсака Хому, что закончилось для нее трагически. Однако адская свита в масках прибыла отомстить за смерть госпожи.

Необычный драматургический ход, фигура в белом — это душа Хомы. Она хочет спасти хозяина и сама спастись от демонических сил.

Панночка верхом на демонической свите пытается закабалить душу Хомы Брута Фото: Марина Брикимова

Несмотря на мрачный сюжет, в балете масса забавных сцен — распитие напитков в баре, к примеру. Или майданчик с сельскими танцами, где у каждого бурсака и девицы был четко "прорисован" свой характер: от застенчиво-осторожного до буйно-разгульного. Эта палитра персонажей и 3D-визуальные эффекты делают "Вий" шоу-балетом европейского уровня.

В "Кармен.TV" по сюжету некая зрительница смотрит балет Бизе по телевизору, но потом она "влезает" в постановку.

В "Кармен.TV" зрительница смотрит балет Бизе по телевизору, а затем попадает в действие Фото: Марина Брикимова

Она все активнее начинает отбивать у роковой красотки Кармен кавалера — солдата Хосе. Впервые я видел на подмостках драку женщин на ножах: настоящий триллер.

Женская драка на ножах в балете Раду Поклитару "Кармен.TV" Фото: Марина Брикимова

При этом создается впечатление, что артисты Раду летают или парят, настолько они высоко прыгают. Кавалер Кармен буквально полетел за брошенной ею розой.

Кавалер Кармен буквально полетел за брошенной ею розой. Фото: Марина Брикимова

В "Болеро" мастер дает некую панораму эволюции человечества. От того момента, когда наше сознание было темно и все мы были в смирительных рубашках своего невежества. Но вот один человек освободился от пут. Другой. Парень тут же стал пытаться возвыситься над всеми: чем больше свободы — тем больше эгоизма. У него и выбор появился пошире — из двух барышень. Действо доходит до войны "свободных" людей — друг против друга.

В "Болеро" мужчина не успел освободиться от смирительной рубашки невежества, как сразу впал в гордыню Фото: Марина Брикимова

А балет-шоу "Дождь" дает больше шансов человечеству: оно напитывается солнечным дождем в перевернутые зонтики. Дождем служит на сцене песок, льющийся сверху тоненькими струйками, которые подсвечивают прожектора. Очень красивая и мистическая сцена — небеса "проливают" на нас любовь, чтобы мы тут не перебили один одного.

В "Дожде" герои ловят солнечные струи небесной любви в свои зонтики Фото: Марина Брикимова

Новый балет "ДискримиНАЦИЯ" (премьера 21 октября) — это близкий по теме спектакль. Хореографическая фантазия Раду Поклитару, состоящая из новелл-притч, которые призваны рассказать о различных видах дискриминации. Однако в этой разобщенности между собой люди все-таки доказывают способность найти точки взаимопонимания.

Новый сезон коллектива откроется 26 августа балетом "Двое на качелях" по мотивам пьесы американца Уильяма Гибсона. О чем она? О любви разведенного мужчины и одинокой женщины, где квинтэссенция невозможности отпустить прошлое выражена во фразе: "Перестань держать рукой мое сердце!". Постановка пройдет в новой локации — отремонтированном кластере "Краков".

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