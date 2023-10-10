Wellboy без лейбла. Как у яркого артиста продолжают выходить хиты, которые ему не принадлежат

Популярность Антона Вельбоя как артиста растет: на лейбле Papa music продолжают выходить хиты Wellboy, но уже без участия самого исполнителя.

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На FM-станциях гремят несколько новых песен Wellboy. Чаще других "Додому" и "Документи у Дії" ("Грай, грай, музико, грай"). "Додому" набрала на YouTube 19 млн. За год войны 23-летний Антон Вельбой прибавил в популярности, как, например, Артем Пивоваров, о котором недавно писал Фокус. Но при этом, как известно, новые песни Антона ему не принадлежат. Напомним хронику скандалов. Летом 2022 года продюсер Антона Юрий Бардаш выехал в Россию. Вельбой разорвал с ним отношения, но лейбл Бардаша Papa music выразил поддержку музыканту. Засучив рукава, они вместе стали работать дальше.

В апреле 2023 Антон заявил, что разрывает контракт с Papa music за их "пророссийскость". Компания обратилась в СБУ на предмет проверки себя на лояльность, и спецслужба компромата не выявила. А на YouTube профиле WELLBOYmusic, который принадлежит лейблу, продолжают выходить новые песни в исполнении Вельбоя. Papa music заявляет, что по контракту даже само сценическое имя Wellboy тоже принадлежит им. Но Вельбой — реальная фамилия Антона. Хотя официальных юридических запретов пока не было, артист сказал, что теперь будет подписываться как Anton Velboi.

Фокус не будет разбираться, кто прав или виноват в этом кофликте, а просто представит подборку новых отличных песен Wellboy, которые явно тянут на "альбом года". Но чем закончится конфликт лейбла и артиста, спрогнозировать сложно. Лучше бы — миром.

Три дня назад лейбл выпустил новую песню Wellboy "Вовча ягода" с дипфейком Антона Вельбоя — и все это в духе фильма "Барби" (будет ли композиция хитом, пока неясно, за три дня у нее всего 48 тыс. просмотров). В общем — и смех и грех.

А теперь слушайте подборку самобытных хитов Антона Вельбоя, которые лейбл выпустил за последний год.

Wellboy — Додому (почти 20 млн просмотров)

Красивая композиция, в которой умело сочетаются этнические нотки и поп-фанковый стиль. Речь о том, что дорого каждому: о маме и родном доме.

Сльози,

Першою росою,

Повернусь додому,

Я обов’язково.

У батьківській хаті

Яскравіші зорі,

Вчила мене мати,

Співала колискову.

В авторах значатся три человека. Слова: Антон Вельбой, Евгений Триплов. Музыка: Сергей Ранов.

Клип на песню "Додому"

Wellboy — Жовті мальви (9 млн просмотров)

Эта прекрасная лирическая песня о сорванных войной планах, но с надеждой — на лучшее.

Знаєш, ти знову мене покохаєш

Як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

Зараз нам всім точно не до жартів

Під звуки арти коло хати

Нас буде довго колихати

І ніби це не час любити і співати

І спокій не дарує чай із м'яти

Та гори аркушів зім'ятих

Пісень непочутих, відео незнятих

В той час, коли у них кивали п'яти

А ми продовжуєм стояти

І розквітали жовті мальви

Під блакитним небом серед зими.

Я бачив в тому всі ознаки

Що у нашім краї зійдемося ми

Зійдемось ми

В авторах Вельбой не указан. Слова: Евгений Триплов. Музыка: Сергей Ранов, Андрей Подкалюк.

Клип на песню "Жовті мальви"

Wellboy — Стиль (4,7 млн просмотров)

Эта славная вещица, пожалуй, самая беспечальная, несмотря на упоминания военных реалий, а именно — комендантского часа.

На твоїх щічках ямочка,

Посміхаєшся

Ти, корінна кияночка,

Я закохаюсь ща,

Ми до тебе на Подол,

Ніч не спинить нас,

Я лишаюся у тебе,

Комендантський час,

Уууу комендантський час,

Уууу не розлучить нас.

Уууу я в тобі тону,

Ти як сахар в чаї, так сказать,

Пішла ко дну.

Авторы слов: Антон Вельбой, Степан Олейник, Евгений Триплов.

Авторы музыки: Антон Вельбой, Сергей Ранов.

Клип на песню "Стиль"

Wellboy — Документи у Дії (лирик-видео – премьера 15 июня 2023, 240 тыс. просмотров).

Песня в активной ротации на ряде столичных FM-станций. Композиция задорная, веселая. Несмотря на странноватое название, она в духе первого суперхита Wellboy – "Гуси".

Мелодия припева тут однозначно врезается в память:

Грай, грай, музико, грай,

Мене не ламай,

Мила моя ай яй яй яй…

Слова: Степан Олейник, Евгений Триплов, Антон Вельбой.

Музыка: Сергей Ранов, Антон Вельбой.

Лирик-видео "Документи у Дії"

Wellboy — Очі (лирик-видео, 460 тыс. просмотров)

Песня, у которой все шансы стать суперхитом — свои 460 тыс. просмотров она набрала всего за четыре дня после премьеры 5 октября.

Здесь фирменная для Антона Вельбоя смесь любовной лирики и самоиронии. Отличные рифмы и метафоры: кавалер, например, себя сравнил с тамагочи. Красивая аранжировка, где уместно "посверкивает" акустическая гитара, а "мягкая" труба (или синтезатор, ее имитирующий) — просто великолепна.

Можно сказать, прекрасный пример сотрудничества лейбла и молодой звезды. "Очі" — это идеально "запакованный" будущий хит. Жаль, что ребята не могут между собой договориться мирным путем.

Короче,

У тебе новий хлопчик,

Поки робив свій хопчик

Хоп, чик і очі

Дивляться на того, хто був спритніше,

Я тебе питаю, ти шо

А у відповідь чую тишу

Звуки відбиваються від стін,

Та не чути дзвін, зміст непрочитаних листів,

І порожній стіл, на підлозі крихти колишніх почуттів,

Очi украли моє серце, це був прекрасний злочин,

Очi без тебе я не міг не їсти і не пити, ніби тамагочі

І я не можу ні дня, ні ночі, ні дня, ні ночі, очi…

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