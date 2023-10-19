Ядерная угроза в поп-арте. Оригиналы Энди Уорхола и Такеши Мураками можно увидеть в Киеве
В столице открылась яркая выставка "Американский и украинский pop art" с оригиналами классиков этого направления. Корреспондент Фокуса побывал на ней и делится своими впечатлениями.
В Киеве открылась грандиозная выставка "Украинский и американский pop art" в галерее Vakulenko Art, где работы американских и японских мастеров ярко сочетаются с полотнами украинцев. Из классиков поп-арта здесь представлены полотна Энди Уорхола (1928 – 1987) и Роя Лихтенштейна (1923 – 1993). Среди традиционных поп-артовских объектов — медиа, гламура, звезд, предметов ширпотреба — неожиданно и очень актуально и прозвучала тема ядерной угрозы в работах японца Такеши Мураками и украинца Романа Минина.
Что касается Уорхола, Фокус много о нем писал. Он из рекламного художника перековался в отца американского религиозно-коммерческого поп-арта, абсолютизировав в виде поп-икон американское предметы ширпотреба. По-видимому, он не гнушался и обратного перехода — из поп-иконы к рекламе. На выставке есть полотно Уорхола с бутылкой французского бренди "La Grande Passion" (1884) со вкусом маракуйи. Уорхол мастерски изобразил бутылку бренди на переднем плане с цветком маракуйи на заднем — заодно рекламируя новый тогда напиток. Зеленая бутыль, отбрасывающая фиолетовую тень на желтый фон еле прорисованного цветка, — очень романтичное изображение, сделанное действительно с большим художественным вкусом (не только маракуйи).
Между свободой и бутылкой бренди
У Лихтештейна был несколько иной путь в поп-арт. Он поначалу увлекался популярным в 1950-е американским абстрактным экспрессионизмом. Но его сына стали дразнить в школе из-за творчества папы: "Твой отец не умеет рисовать и поэтому малюет абстракции?!" Чтобы доказать обратное, Рой изобразил для сына Микки Мауса и Джорджа Вашингтона в стилистике комиксов.
После художника осенило: это можно продавать как "чисто американское искусство". Как писала потом о Рое критика: "Это принесло ему удовлетворение, он имитировал не только сами комиксы, но и газетную печать. Друзья-художники сочли это интересным. И внезапно Лихтенштейн обрел свой почерк: простой, здоровый, естественный почерк, который на самом деле был "почерком шестилетних".
Рой здесь в духе комиксов изобразил пейзаж меж двух колон, в точности повторяющий национальный флаг Украины: в данном случае, это, скорее всего, песок и небо, в котором носится чайка.
Произведение называется "Свобода" и сделано в 1991 году — возможно, оно реально отсылает к развалу СССР. Любопытно, что на недавней выставке Анатолия Криволапа на одном из полотен обыгрывался подобный сине-желтый пейзаж — только с пшеницей вместо песка, но птичка в небе тоже имелась.
Между "Свободой" и бутылкой бренди — ироничный портрет Уорхола кисти Александра Ройтбурда (1961 – 2021) из цикла "Если в кране нет воды" (2012), где он в евреев превратил битлов, Тараса Шевченко, Льва Толстого, братьев Кличко.
Ядерный поп-арт и чуток гламура
Поп-арт включает себя медиа и некие знаковые новости — в том числе несущие опасность. На выставке есть два произведения, которое несут в себе заряд тревоги от угрозы ядерной войны или атомной катастрофы, что сейчас наиболее актуально в свете российско-украинской войны.
Инсталляция Романа Минина "Мирный атом" (2015) показывает, как некое красно-желтое колесо крутится от ядерных взрывов. "В работе зашифрованы страны, у которых есть ядерное оружие", — сказал смотритель экспозиции.
В центре колеса — зеркало: мол, ядерная угроза — и про нас тоже.
В круге японца Такеши Мураками A return from wandering ("Возвращение из странствий", 2022) мы видим как бы веселенькие, улыбающиеся цветы (кстати, весьма узнаваемые в мире) на темном шероховатом фоне.
Однако вблизи можно разобрать, что декоративный фон распадается на множестве черепов.
Это аллюзия художника на трагедии Хиросимы и Нагасаки, а также на современное ядерное противостояние государств.
Саша Чичкан, дочка легендарного украинского художника-"обезьянолюба", давно известна своими коллажами, где из обрезков гламурных изданий она создает эффектные портреты звезд, — говорят, на один такой коллаж уходит несколько тысяч кусочков.
На этой выставке — коллаж "Лана Дель Рей" (2013). Удивляет тонкость работы. Если, как и произведение Такеши, разглядывать коллаж Чичкан внимательно, поражает сложная структура фрагментов. Вот так, например, выглядит глаз американской поп-звезды.
А так — губы певицы, состоящие из десятков обрезков.
Саша — скрупулезный мастер!