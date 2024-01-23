Умер основатель легендарной группы Boney M Фрэнк Фариан: чем еще прославился продюсер (видео)

На момент смерти немецкому музыканту было 82 года. Его обнаружили в его доме в Майами, в котором он проживал длительное время.

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Немецкий музыкант и основатель Boney M Фрэнк Фариан скончался в возрасте 82 лет. О трагическом происшествии рассказала его семья, передает BBC 23 января.

По данным близких артиста, скончался он в своем доме в Майами, в американском штате Флорида, в котором проживал длительное время. Причина смерти не прозвучала, однако известно, что в 2022 году он перенес операцию на сердце, в ходе которой ему заменили сердечный клапан. Позже он признался, что это тогда спасло ему жизнь.

Летом 2024 года популярному артисту должно было исполниться 83 года.

Фрэнк Фариан: что о нем известно

Родился мужчина в 1941 году на юго-западе Германии в городе Кирн. Во взрослом возрасте он начал получать образование шеф-повара и одновременно пытался заниматься музыкальной карьерой. Сначала как певец, а потом уже в качестве продюсера.

В 1976 году благодаря его усилиям появилась группа Boney M и она выпустила ряд всемирно известных хитов, среди которых: Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.

Также Фрэнк Фариан работал с такими исполнителями, как Мит Лоаф и Стиви Уандер, что принесло им всем дополнительную популярность. По некоторым данным продюсер продал около 800 миллионов записей по всему миру.

Напомним, 22 января сообщалось, что звезда сериала "Беверли-Хиллз" Дэвид Гейл умер в 58 лет. В популярном сериале актер исполнил роль Стюарта, жениха Бренды Уолш. А также появлялся в сериалах "Саванна", "Скорая помощь" и "Робин Гудс".

Также в этот день сообщалось, что внезапно умер актер из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Причиной смерти артиста, который играл в команде "Одесских джентльменов", стали проблемы с сердцем. Церемония прощания и захоронения должна была состояться во вторник, 23 января.