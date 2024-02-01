Крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинским художником

После начала масштабной войны, которую Россия начала против Украины в феврале 2022 года, другие музеи мира также переосмыслили происхождение художников, которых считали россиянами.

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Финский музей Ateneum признал Илью Репина украинским художником. Подробности сообщило издание Suomen Kuvalehti.

Работа художника находится в постоянной экспозиции музея. Теперь крупнейший художественный музей Финляндии показывает Репина как украинца.

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Другие музеи также переосмыслили происхождение художников, которых считали россиянами. Это произошло после начала масштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

В 2021 году состоялась большая выставка работ Ильи Репина. Она была организована в сотрудничестве Музея российского искусства с Третьяковской галереей. На мероприятии посетители узнали подробности относительно рождения художника на территории современной Украины, но представляла его как россиянина. После соответствующих контактов с украинскими активистами и разъяснений крупнейший художественный музей Финляндии изменил национальность Репина.

Лукаш Стасевский — один из тех, кто борется за восстановление идентичности художника. Он является известным в Финляндии музыкантом украинского происхождения. В 2021 году мужчина заявил, что на выставке в музее недостаточно информации о широких связях художника с украинской культурой.

"Репин вырос в Украине, украинская тематика была неотъемлемой частью его творчества", — пояснил Стасевский.

Напомним, в феврале Метрополитен-музей в США признал Репина, Куинджи и Айвазовского украинцами. Учреждение изменило подписи к картинам художников, выставленных в галерее.