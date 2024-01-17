В РФ открыли музей с украденными вещами украинцев и пообещали наполнять новыми экспонатами (фото)

Выставка российских захватчиков из украденных вещей украинцев призвана "показать важность общей с украинцами истории" и "братство народов".

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В городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа России организовали выставку с бытовыми вещами украинцев из городов, которые были захвачены войсками РФ. Издание NEFT сообщило подробности.

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Книги на украинском языке, автомобильные номера, ордена и удостоверения личности представлены как экспонаты. Предметы, как утверждается, были привезены с войны "волонтерами". Они доставили из оккупированных украинских городов и сел в российский город Югра.

Руководитель Союза морских пехотинцев Денис Грибков заявил, что выставка призвана "показать важность общей с украинцами истории". Это мероприятие якобы рассказывает о "братстве народов". Отмечается, что "экспонатов пока что не много, но музей будет пополняться".

Российские оккупанты украли вещи у украинцев Фото: Союз морских пехотинцев

Организаторы действа намерены приглашать горожан в такой музей. Также планируют организовать группы школьников, для которых будут проводить просветительские мероприятия.

Напомним, в Италии планировали провести выставку о "расцвете" Мариуполя после оккупации. Организаторы решили провести мероприятие 20 января. На нем они намеревались рассказывать о результатах работы оккупационных властей после захвата города. В украинском МИД назвали событие "провокацией" и заявили, что обратились к итальянскому правительству. Впоследствии мероприятие отменили, поскольку по данным местной мэрии, организаторы открыто поддерживают вторжение РФ в Украину.