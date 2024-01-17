В РФ відкрили музей з вкраденими речами українців та пообіцяли наповнювати новими експонатами (фото)

Виставка російських загарбників із вкрадених речей українців покликана "показати важливість спільної з українцями історії" та "братерство народів".

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У місті Нефтеюганськ Ханти-Мансійського автономного округу Росії організували виставку з побутовими речами українців із міст, які були захоплені військами РФ. Видання NEFT повідомило подробиці.

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Книги українською мовою, автомобільні номери, ордени та посвідчення особи представлені як експонати. Предмети, як стверджується, були привезені з війни "волонтерами". Вони доставили з окупованих українських міст та сіл до російського міста Югра.

Керівник Союзу морських піхотинців Денис Грибков заявив, що виставка покликана "показати важливість спільної з українцями історії". Цей захід нібито розповідає про "братерство народів". Зазначається, що "експонатів поки що не багато, але музей буде поповнюватися".

Російські окупанти поцупили речі в українців Фото: Союз морских пехотинцев

Організатори дійства мають намір запрошувати містян до такого музею. Також планують організувати групи школярів, для яких проводитимуть просвітницькі заходи.

Нагадаємо, в Італії планували провести виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації. Організатори вирішили провести захід 20 січня. На ньому вони мали намір розповідати про результати роботи окупаційної влади після захоплення міста. В українському МЗС назвали подію "провокацією" та заявили, що звернулися до італійського уряду. Згодом захід скасували, оскільки за даними місцевої мерії, організатори відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.