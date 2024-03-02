Топ-сериалы марта. Кейт Уинслет в сатире на Путина, новые "Джентльмены" Гая Ричи, байопик о звезде порно

Март оказался щедр на самые разнообразные сериалы. Фокус рассказывает, что посмотреть.

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Проект "Режим" с Кейт Уинслет – о некоей канцлере-патриотке восточно-европейской страны, которая из местами обаятельной правительницы становится жестоким диктатором и, чтобы переключить внимание недовольных, планирует вооруженное вторжение на территорию соседей. Авторы не скрывали: это собирательная сатира на Владимира Путина с чертами Башара Асада и даже Николаэ Чаушеску.

Сериал "Джентльмены" – спин-офф Гая Ричи на основе его же известного фильма.

"Суперсекс" – сериал о драматической судьбе реального итальянского актера – звезды фильмов для взрослых.

Кроме того, к вашему вниманию научно-фантастический сериал "Проблема трех тел" от создателей "Игры престолов" и мексиканский проект о бандитах в поисках сокровищ.

Режим / The Regime

США, Великобритания, 2024, драма, политический триллер

Премьера: 3 марта

Сезон: 1

Серий: 6

Платформа: HBO

В ролях: Кейт Уинслет, Хью Грант, Андреа Райзборо

Действие нового сериала происходит в вымышленной стране восточной Европы с авторитарным государственным устройством. По сюжету некий канцлер Елена Вернхэм в исполнении Кейт Уинслет в течение года пытается удержать свой режим.

В начале своего правления она многим избирателям нравилась за обаяние и волевой настрой, но постепенно ее власть обретает черты диктатуры. Когда запахло жаренным она в помощники себе берет простого капрала, потому что он "никто". С помощью его фанатичной исполнительности она начинает устраивать полный беспредел, но с неизменной маской "заботы о народе".

Хью Грант играет лидера оппозиции, чей арест вызывает массовые протесты. Чтобы отвлечь внимание недовольных Елена планирует вооруженное вторжение на соседей. Ничего не напоминает?

Авторы не скрывают, что при работе над проектом, которая началась в июле 2022 года, исследовали привычки и факты из жизни лидера России Владимира Путина, Сирии Башара Асада и Румынии Николае Чаушеску.

Трейлер сериала "Режим"

Суперсекс / Supersex

Италия, 2024, биография, драма,

Премьера: 6 марта

Сезон: 1

Серий: 7

Платформа: Netflix

В ролях: Алессандро Борги, Сол Нанни, Жасмин Тринка

Проект основан на жизни известного итальянского актера фильмов для взрослых – Рокко Сиффреди ( сейчас ему 59 лет), который за свою карьеру получил около 40 высших наград в индустрии. Он такой – мужской аналог порнозвезды Чиччолины.

Сериал расскажет о семье Сиффреди, его происхождении, отношениях и контексте, который побудил его начать свой путь в "кино". Актер Алессандро заявил, что за три месяца работы над сериалом он снялся примерно в 50 эротических сценах.

Рокко утверждал, что "демон в его теле совместим с любовью". Так ли это можно узнать только при просмотре. Все семь серий выйдут одновременно.

Трейлер сериала "Суперсекс"

Джентльмены / The Gentlemen

Великобритания, США, криминал, комедия, экшн

Премьера: 7 марта

Сезон: 1

Серий: 8

Платформа: Netflix

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Винни Джонс

Криминальный сериал основан на одноименном фильме Гая Ричи 2019 года. Главное действующее лицо спин-оффа – молодой человек Эдди Холстед, который узнает, что полученное им огромное наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона (центральный герой оригинального фильма). Наследник постепенно начинает вникать в тонкости, чтобы продолжить семейное дело.

Гай Ричи мастер криминальных фильмов, начиненных, как взрывчаткой драками и черным юмором.

Восемь эпизодов выйдут одновременно.

Трейлер сериала "Джентльмены"

Сигнал / The Signal

Германия, 2024, триллер, научная фантастика

Премьера: 7 марта

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 4

В ролях: Флориан Давид Фиц, Пэри Баумайстер

По сюжету сериала, внезапное исчезновение астронавтки при посадке заставляет ее мужа и ребенка отчаянно ее разыскивать. От нее иногда поступают сигналы. Чем больше родные узнают, тем меньше они понимают, что случилось. Но открывшаяся правда повлияет на весь мир.

Сериал состоит из четырех эпизодов, которые будут выложены одновременно.

Трейлер сериала "Сигнал"

Бандиты / Bandidos

Мексика, 2024, приключения, криминал

Премьера: 13 марта

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 7

В ролях: Альфонсо Досаль, Эстер Эспозито, Луис Эрардо Мендес

В центре сюжета – банда преступников, которые объединяются для того, чтобы отыскать сокровища майя.

Судя по ролику, это вроде забойной авантюристической комедии "Романа с камнем" — только сокровища ищут бандиты: много солнца, джунглей, драк и юмора.

Все семь эпизодов появятся одновременно, что не может не радовать.

Трейлер сериала "Бандиты"

Охота / Manhunt

США, 2024, драма, триллер

Премьера: 15 марта

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серий: 7

В ролях: Тобиас Мензис, Энтони Бойл, Лови Симона

События сериала будут происходить в 1865 году после убийства 16-го президента Соединенных Штатов – Авраама Линкольна. В центре сюжета – его военный секретарь и друг Эдвин Стэнтон, который начинает охоту на убийцу президента Джона Уилкса Бута.

Судя по трейлеру — сериал атмосферный. Каждая из семи серий будет выходить раз в неделю.

Трейлер сериала "Охота"

Проблема трех тел / 3 Body Problem

США, 2024, научная фантастика

Премьера: 21 марта

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Марло Келли

Действие сериала начинается в КНР в эпоху Культурной революции. Героиня, женщина-астрофизик становится свидетелем преследований и убийства своего отца, чья "вина" заключалась в защите физики от маоистской идеологии.

В это же время китайское правительство запускает сверхсекретный проект "Красный берег", цель которого — поиск внеземных цивилизаций посредством создания огромного радиотелескопа и отправки в космос радиосигналов.

Привлеченная к проекту ученая, используя Солнце как ретранслятор, отправляет в дальний космос послание инопланетянам. И получает от них ответное послание-предупреждение с просьбой больше никогда не выходить на связь, ради безопасности Земли. Несмотря на это, разочарованная в человечестве Вэньцзе использует "Красный берег", чтобы пригласить инопланетян на Землю.

Что из этого выйдет – смотрите 21 марта: все восемь эпизодов выйдут одновременно.

Трейлер сериала "Проблема трех тел"

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