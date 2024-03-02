Топ серіали березня. Кейт Вінслет у сатирі на Путіна, нові "Джентльмени" Гая Річі, байопік про зірку порно

Березень виявився щедрим на найрізноманітніші серіали. Фокус розповідає, що подивитися.

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Проєкт "Режим" з Кейт Вінслет — про канцлера-патріотку східноєвропейської країни, яка з подекуди чарівної правительки стає жорстокою диктаторкою та, щоб переключити увагу незадоволених, планує збройне вторгнення на територію сусідів. Автори не приховували: це збірна сатира на Володимира Путіна з рисами Башара Асада і навіть Ніколае Чаушеску.

Серіал "Джентльмени" — спін-оф Гая Річі на основі його ж відомого фільму.

"Суперсекс" — серіал про драматичну долю реального італійського актора — зірки фільмів для дорослих.

Крім того, до вашої уваги науково-фантастичний серіал "Проблема трьох тіл" від творців "Гри престолів" і мексиканський проект про бандитів у пошуках скарбів.

Режим / The Regime

США, Велика Британія, 2024, драма, політичний трилер

Прем'єра: 3 березня

Сезон: 1

Серій: 6

Платформа: HBO

У ролях: Кейт Вінслет, Г'ю Грант, Андреа Райзборо

Дія нового серіалу відбувається у вигаданій країні східної Європи з авторитарним державним устроєм. За сюжетом така собі канцлерка Олена Вернхем у виконанні Кейт Вінслет протягом року намагається втримати свій режим.

На початку свого правління вона багатьом виборцям подобалася за чарівність і вольовий настрій, але поступово її влада набуває рис диктатури. Коли запахло смаженим вона в помічники собі бере простого капрала, бо він "ніхто". За допомогою його фанатичної старанності вона починає влаштовувати повне беззаконня, але з незмінною маскою "турботи про народ".

Г'ю Грант грає лідера опозиції, чий арешт викликає масові протести. Щоб відволікти увагу невдоволених Олена планує збройне вторгнення на сусідів. Нічого не нагадує?

Автори не приховують, що під час роботи над проєктом, яка розпочалася в липні 2022 року, досліджували звички і факти з життя лідера Росії Володимира Путіна, Сирії Башара Асада і Румунії Ніколае Чаушеску.

Трейлер серіалу "Режим"

Суперсекс / Supersex

Італія, 2024, біографія, драма,

Прем'єра: 6 березня

Сезон: 1

Серій: 7

Платформа: Netflix

У ролях: Алессандро Боргі, Сол Нанні, Жасмін Трінка

Проєкт заснований на житті відомого італійського актора фільмів для дорослих — Рокко Сіффреді (зараз йому 59 років), який за свою кар'єру здобув близько 40 найвищих нагород в індустрії. Він такий — чоловічий аналог порнозірки Чіччоліни.

Серіал розповість про сім'ю Сіффреді, його походження, стосунки та контекст, який спонукав його почати свій шлях у "кіно". Актор Алессандро заявив, що за три місяці роботи над серіалом він знявся приблизно в 50 еротичних сценах.

Рокко стверджував, що "демон у його тілі сумісний з любов'ю". Чи так це можна дізнатися тільки під час перегляду. Усі сім серій вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Суперсекс"

Джентльмени / The Gentlemen

Велика Британія, США, кримінал, комедія, екшн

Прем'єра: 7 березня

Сезон: 1

Серій: 8

Платформа: Netflix

У ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Вінні Джонс

Кримінальний серіал заснований на однойменному фільмі Гая Річі 2019 року. Головна дійова особа спін-офу — молодий чоловік Едді Голстед, який дізнається, що отримана ним величезна спадщина пов'язана з наркоімперією Міккі Пірсона (центральний герой оригінального фільму). Спадкоємець поступово починає вникати в тонкощі, щоб продовжити сімейну справу.

Гай Річі майстер кримінальних фільмів, начинених, як вибухівкою, бійками і чорним гумором.

Вісім епізодів вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Джентльмени"

Сигнал / The Signal

Німеччина, 2024, трилер, наукова фантастика

Прем'єра: 7 березня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 4

У ролях: Флоріан Давид Фіц, Пері Баумайстер

За сюжетом серіалу, раптове зникнення астронавтки під час посадки змушує її чоловіка і дитину відчайдушно її розшукувати. Від неї іноді надходять сигнали. Чим більше рідні дізнаються, тим менше вони розуміють, що сталося. Але правда, що відкрилася, вплине на весь світ.

Серіал складається з чотирьох епізодів, які будуть викладені одночасно.

Трейлер серіалу "Сигнал"

Бандити / Bandidos

Мексика, 2024, пригоди, кримінал

Прем'єра: 13 березня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 7

У ролях: Альфонсо Досаль, Естер Еспозіто, Луїс Ерардо Мендес

У центрі сюжету — банда злочинців, які об'єднуються для того, щоб відшукати скарби мая.

Судячи з ролика, це на кшталт забійної авантюристичної комедії "Роману з каменем" — тільки скарби шукають бандити: багато сонця, джунглів, бійок і гумору.

Усі сім епізодів з'являться одночасно, що не може не радувати.

Трейлер серіалу "Бандити"

Полювання / Manhunt

США, 2024, драма, трилер

Прем'єра: 15 березня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серій: 7

У ролях: Тобіас Мензіс, Ентоні Бойл, Лові Сімона

Події серіалу відбуватимуться 1865 року після вбивства 16-го президента Сполучених Штатів — Авраама Лінкольна. У центрі сюжету — його військовий секретар і друг Едвін Стентон, який починає полювання на вбивцю президента Джона Вілкса Бута.

Судячи з трейлеру — серіал атмосферний. Кожна із семи серій виходитиме раз на тиждень.

Трейлер серіалу "Полювання"

Проблема трьох тіл / 3 Body Problem

США, 2024, наукова фантастика

Прем'єра: 21 березня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Бенедикт Вонг, Джон Бредлі, Марло Келлі

Дія серіалу починається в КНР в епоху Культурної революції. Героїня, жінка-астрофізик стає свідком переслідувань і вбивства свого батька, чия "провина" полягала в захисті фізики від маоїстської ідеології.

Водночас китайський уряд запускає надсекретний проєкт "Червоний берег", мета якого — пошук позаземних цивілізацій за допомогою створення величезного радіотелескопа і відправлення в космос радіосигналів.

Залучена до проєкту вчена, використовуючи Сонце як ретранслятор, відправляє в далекий космос послання інопланетянам. І отримує від них відповідне послання-попередження з проханням більше ніколи не виходити на зв'язок, заради безпеки Землі. Незважаючи на це, розчарована в людстві Веньцзе використовує "Червоний берег", щоб запросити інопланетян на Землю.

Що з цього вийде — дивіться 21 березня: усі вісім епізодів вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Проблема трьох тіл"

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