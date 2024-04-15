Алле Пугачевой – 75: ее антивоенная позиция и топ-7 хитов

Юбилей крупнейшей советской и постсоветской поп-звезды Аллы Пугачевой.

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15 апреля Алле Пугачевой исполнятся 75. В СССР она была певицей №1. И долго оставалась такой на всем постсоветском пространстве. Негласно противоборство ее шло с украинской певицей Софией Ротару, но Пугачевой удалось "перепрыгнуть" Железный занавес – ее пластинка Watch Out ("Алла Пугачева в Стокгольме") вышла в Швеции в 1985 году.

Что касается Украины – певица часто выступала здесь. И даже в 1986 году состоялся концерт Аллы Пугачевой в Чернобыле: она выступила в поселке под Припятью для ликвидаторов аварии на АЭС.

Антивоенная позиция

Относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка не делала прямых заявлений, но косвенно много раз обозначала свою позицию в поддержку Украины и против войны, поскольку полностью была солидарна со своим мужем – эстрадным юмористом Максимом Галкиным. Он, как известно, сразу же высказал неприятие войны России против Украины. Звездная пара покинула РФ с двумя детьми и стала проживать в Израиле.

Галкин во время своих выступлений жестко высмеивал Путина и его окружение — в итоге комика объявили в РФ иноагентом. И тут уже Пугачева тоже попросила внести ее в реестр "иноагентов", заявив, что солидарна с мужем, "желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова". Россиян, которые принимали участие в хейте ее и ее супруга, она едко охарактеризовала: "Были холопами – стали рабами".

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Когда поднялся еще более громкий пропагандистский гвалт в ее адрес и Галкина, Пугачева тоже не стала сдерживать эмоций: "Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные!.. Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. Деньги мои считаете? Да и не в деньгах счастье. Свобода – это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", – обозначила свою позицию Пугачева.

Певица "светится" на концертах на Западе всех опальных российских звезд, выступающих против войны и критикующих РФ: Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Земфиры. Макаревич еще в апреле 2022 желчно, но точно заметил: "Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас, …удачье. Потому что Россия — они, а не вы".

Побывала Пугачева в 2023 на фестивале "Рандеву", устроенном в поддержку Украины Лаймой Вайкуле.

О ее антивоенной позиции – достаточно.

Два слова – о ее необычном воздействии на публику и формуле успеха.

Впечатления от киевского концерта

Чтобы понять, что Пугачева представляет собой на сцене – опишу свои впечатления от концерта в 2001 году во Дворце "Украина", где мне довелось побывать (билеты по $200, между прочим).

В какой-то момент ее выступления я почувствовал: не имеет никакого значения, что именно Пугачева исполняет. Она исторгает невероятно сильную энергию. Воздух напряжен до электрического состояния. Озон, как во время грозы! Ощущение, что ты попал в поле невероятной силы, не проходило до конца выступления. Два часа!

Электрический поток, идущий от Аллы, продолжал усиливаться. Он даже вызвал легкий, но ощутимый позвоночный озноб.

А ведь я как журналист был на концертах массы мировых звезд: Scorpions, Джордж Майкл. Пожалуй, только Джо Кокер на пару песен достигал такого зашкаливающего воздействия (все-таки, уже пожилой был), какое было у Аллы.

Даже на секунду забыть или отвлечься от Пугачевой невозможно. Это гипнотическое действие.

Позабавили ее эксперименты над людской массой балкона. Дабы дать возможность гражданам узреть ее вблизи, Пугачева отправлялась в вояжи к дальним креслам партера. Соответственно, когда она походила к задним рядам, ее становилось не видно с балкона Дворца "Украина". И вот сотни людей, не отрывая взгляда от ее спины, начинали гроздьями свешиваться с перил. На них было страшно смотреть! Казалось, еще чуть-чуть — и верные поклонники посыплются, как груши.

Три раза Алла отправлялась на променад, и трижды балконная толпа послушно свешивалась. Психологическая схема: удав — кролики, магнит — железные опилки. Что-то вроде сеансов Кашпировского, только с художественной, а не психологической установкой.

На "Старинных часах" народ разомлел окончательно. Однако не до такой степени, чтобы приветствовать Пугачеву стоя, как царицу и владычицу эстрадную. Что она ужасно любит. Пришлось неповоротливой киевской публике еще пару вещей зарядить. Да еще толкнуть трогательную речь:

— Я удивляюсь, что у нас с вами такая долгая творческая жизнь, — проникновенно сказала Пугачева. — Что вы мне так долго верите. Сцена — единственное место для меня, где на душе становится легче. И если становится легче на душе и вам — я счастлива. Большое вам спасибо, дорогие!

И тут – все встали с овациями!

В чем фишка Аллы?

Прославилась она в 1975 году, в возрасте 26 лет с песней "Арлекино". Готовила ее для конкурса в Болгарии "Золотой Орфей", поэтому взяли старый болгарский хит – песню 1964 года "Арлекино". Речь там шла о том, что была деревянная кукла Арлекино, у которой не было сердца. А он жутко хотел влюбиться в Мальвину. И попросил мастера сделать ему сердце. Тот его соорудил и Арлекино влюбился. Но от его горячей любви сердце запылало и Арлекино сгорел, осталась только горстка пепла, а "публика его последнюю роль не поняла" . Такая вот жалостливая история — песня о жертве любви.

Эмил Димитров "Арлекино" (1964)

Кавер Пугачевой совершенно о другом. О том, что Арлекино – тесны рамки шута!

Смешить вас мне с годами все трудней (О, Арлекино, Арлекино)

Ведь я не шут у трона короля (О, Арлекино, Арлекино)

Я Гамлета в безумии страстей (О, Арлекино, Арлекино)

Который год играю для себя.

Все, кажется, вот маску я сниму

И этот мир изменится со мной.

Но слез моих не видно никому

Ну что ж, Арлекин я, видно, неплохой! (Ха-ха-ха).

И дальше идет истерический смех Пугачевой: она хохочет над дурацкой публикой, которой нужно что-то непритязательное и простецкое. И пугачевский смех — как хлыст.

Трансформация песни в исполнении Пугачевой поразительная – это бунт! Пусть жертвой будет публика, но не Артист! Кавер гениальнее оригинала, что бывает нечасто.

Следующий программный пугачевский хит — "Волшебник-недоучка" (1976). Вроде бы, виноват нерадивый мальчик-маг, но суть-то в том, что юный волшебник и не собирается подчиняться навязанным ему правилам. Опять бунт. Снова панки в городе!

Даром преподаватели

Время со мною тратили.

Даром со мною мучился

Самый искусный маг.

Да, да, да!

Мудрых преподавателей

Слушал я невнимательно.

Все, что ни задавали мне,

Делал я кое-как.

То, что он запорол козу и слона – не сильно его печалит.

Примерно о том же типа детская композиция "Песня первоклассника" (1978). Снова бунт против навязанного мира "взрослых", "старших".

Нагружать все больше нас

Стали почему-то,

Нынче в школе первый класс -

Вроде института.

Я ложусь в двенадцать спать,

Силы нет раздеться.

Вот бы сразу взрослым стать -

Отдохнуть от детства!

Алла Пугачева – бунтарка (1978)

Дальше выстреливает бурлескный суперхит "Все могут короли" (1979) – это в завуалированной форме попытка издеваться над властью! Король по сюжету влюбился в бедную красавицу, поэтому ему не разрешили сочетаться с ней браком. Пришлось жениться на достойной его особе. Но…

И под венец Луи пошел совсем с другой

В родне у ней все были короли

Но если б видел кто портрет принцессы той

Не стал бы он завидовать Луи.

Здесь опять звучит неподражаемый издевательский смех Пугачевой.

Но детство исчезло в творчестве Пугачевой (как в ее же песне "Куда уходит детство") вместе с музыкой Александра Зацепина. У нее начался период Раймонда Паулса. Это хиты 1981-1982 годов: "Маэстро", "Миллион алых роз", "Старинные часы".

Здесь сквозная тема, что сильную женщину в лице Аллы можно любить только по ее правилам: ни закабалить ее, ни приручить невозможно. Ее — нет, а она — способна и не на такое.

"Когда ты не сумел меня понять,

Я думала — замрут все звуки во Вселенной,

Но шли мои часы торжественно печально,

Я слышала их поминальный звон ("Старинные часы").

А вот снова бунт, только против уже "подчиненной" любви – к учителю.

"Я для Вас была лишь тенью

Но сейчас я вырвалась из плена!

Прочь тревоги, прочь сомненья

Я теперь стою на этой сцене!"

("Маэстро")

В 1984 в репертуаре Пугачевой стартовало творчество Игоря Николаева, который из клавишника сопровождающей ее группы "Рецитал" превратился в сонграйтера, а потом и в поп-звезду.

"Айсберг" — это про очень холодного мужчину, но, разумеется, ему поступают ценные указания от АБП.

Ты уйди с моей дороги или стань моей судьбою,

Протяни навстречу руки и поверить помоги.

Что любовь моя сумеет примирить меня с тобою

И растает этот айсберг, это сердце без любви.

Грянул вскоре на весь СССР ее роман с новым автором – с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым. Он довольно точно описал Ее Величество в песне "Птица певчая" (1988)

Не боялась ни запретов, ни угроз

На земле, на земле.

Гордо возносилась над ковром из роз

Все смелей, все смелей.

И она уже требует, а не просит – соответствующего отношения к своей царской особе.

Не говори мне так, зачем ты так со мной?

Ведь жизнь не долгая, любовь не вечная.

Глаза закрыв, в смятеньи слышу голос твой.

Ты птица гордая, ты птица певчая…

Я отпускаю тебя.

Итак, формула творчества Аллы Борисовны: волевая, энергичная женщина – попытка закабалить любовью – выход за все границы.

Алла Пугачева на стадионе в Душанбе (1989): за три дня собрала 70 тысяч зрителей

В "Осеннем поцелуе" (1988) Алла напрямую говорит Филиппу Киркорову как себя вести, чтобы обрести ее милость:

Я прошу, не надо

Говорить неправду.

Другом себя называть не спеши.

Шорох листопада, лунная соната -

Все, что мне надо сейчас для души.

Не обижайся, не ревнуй,

Этo – осенний поцелуй.

Такая же четкая инструкция и следующему мужу – Максиму Галкину в хите "Будь или не будь" (2001).

Будь со мной мальчиком,

Пушистым зайчиком,

Хрупкою деточкой

Или не будь со мной.

Будь со мной мастером,

Будь со мной гангстером,

Я буду девочкой,

Или не будь со мной.

Будь или не будь,

Делай же что-нибудь!

И да – Примадонна выходит за все границы. Никто не верил, в серьезность ее отношений с Максимом, но пожалуйста: они уже 13 лет в официальном браке. Двое детей-близнецов. 27-летняя разница в возрасте супругов не стала помехой для счастливой семьи. Будь!

Алла Пугачева и Максим Галкин

"Выход за границы" — кредо Пугачевой. Вот почему она не могла жить в современной РФ, где свобода исчезла. Для "птицы певчей" фраза "свобода – это главное богатство" — не просто слова, а необходимое условие существования.

Выход за границы допустимого — кредо Аллы Пугачевой

Топ-7 хитов

Алла Пугачева — Арлекино (1975)

Алла Пугачева — Арлекино (1975)

Алла Пугачева — Миллион алых роз (1982)

В песне поэт Андрей Вознесенский обыграл историю неразделенной любви грузинского художника Нико Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр.

Алла Пугачева — Миллион алых роз (1982)

Алла Пугачева — Старинные часы (1982)

Алла Пугачева — Старинные часы (1982)

Алла Пугачева – Паромщик (1985)

Алла Пугачева – Паромщик (1985)

Алла Пугачева — Белая дверь (1985, фильм "Сезон чудес").

Здесь волшебная музыка Юрия Чернавского, который в 1994 уехал в США, где создал голливудскую звукозаписывающую компанию.

Алла Пугачева — Белая дверь (1985, фильм "Сезон чудес").

Алла Пугачева — Монолог (Реквием) (1990)

Потрясая вещь на стихи Марины Цветаевой.

Алла Пугачева — Монолог (Реквием) (1990)

Алла Пугачева — Позови меня с собой (1998)

"Позови меня с собой". Это был тотальный хит в 1998 году. В Киеве в музыкальных ларьках и на раскладках, где тогда продавались тогда кассеты и диски, звучал только этот хит — в режиме нон-стоп. На том же рынке "Петровка" (теперь "Почайна") он одновременно игрался на 12 точках. Где-то начинала звучать первая строчка, где-то середина песни, а где-то финал и так — беспрерывно! Такого музыкального бума не было – ни до, ни после.