Украинские хиты лета: Монатик – пляшет у моря, Дорофеева – плачет, а Пивоварову – все по барабану

Фокус представляет рейтинг из пяти треков, которые будут греметь на летних площадках Украины.

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Мы традиционно даем пятерку хитов конца весны, которые выстрелят (с очень большой вероятностью) в летний сезон. Уже ясно, что суперхит – "Барабан" Артема Пивоварова и загадочной Klavdia Petrivna на стихи футуриста Гео Шкурупия (с самовольной добавкой про булаву и атамана). Фокус предрек год назад всплеск популярности Артема и — в конце апреля этого года он собрал три (!) раза подряд Дворец Спорта, что было впервые в истории страны. Хит "Барабан" с "дворцового" трамплина летит прямо в лето. Надя Дорофеева с "А я все плакала" совсем немного уступает с миллионами просмотров и прослушиваний. Хорош Монатик с "А що?". Это явные лидеры. Но шансы греметь на танцплощадках есть и у Wellboy, и юного Yaktak.

1. Артем Пивоваров&Klavdia Petrivna — Барабан

Артем Пивоваров продолжает свой авторский проект "Твої вірші, мої ноти" (принесший ему огромную популярность) и на этот раз записал песню "Барабан" с загадочной новой артисткой Klavdia Petrivna, которая покорила TikTok и другие сети, не раскрывая свою личность. Основой трека "Барабан" стали стихи поэта-футуриста Гео Шкурупия, расстрелянного в 1937. Его "Барабан печали" (1922) года – действительно сильное произведение. Стихи страстные, образные и обреченные какие-то — в них нет "веры в светлое будущее", которая переполняла лидера советского футуризма Владимира Маяковского, покончившего жизнь самоубийством в 1930.

У Пивоварова — крутая аранжировка. Это не трип-хоп, который раньше был его основным стилем. Это такой страстный поп-стиль с серьезным акцентом на ритм (в испанском духе), какой у него был в хитах "Дежавю" и "Рандеву". А в патриотическим "Манифесте" он перевел этот стиль в более воинственный ритм а ля казацкие марши. В "Барабане" Артем придал лирическим строкам патриотическое звучание.

Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!

Барабане, барабане

Руки в траві розкинуті, вогкі

І долоні у долонях

Очі свічада твої… (Барабан!)

І накреслюють зорі… (Барабан!)

Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!

Дикі такти! Дикі такти!

Бий, барабан печалі

І тіло прокричало

Він барабанить знову

Про світову печаль

Бий, барабан печалі

І серце прокричало

Ніжно торкаюсь рани

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

У долонях моїх

Зацвітуть маки в полі

Засяють сріблом зорі

Піднімай булаву, отамане

Бий, бий, бий, бий, барабане

Про булаву и атамана у Шкурупия нет, но эти добавленные строчки отлично переводят страстно-лирический посыл текста – в боевой. Хотя финал – снова лирика. Тем не менее, рефрен "Бий, бий, бий, бий, барабане" — продолжает звучать в голове слушателя и после того, как трек закончится.

За месяц более 17, 5 млн просмотров клипа. В разных рейтингах у этого трека сейчас заслуженное первое место.

Клип на песню "Барабан"

2. Dorofeeva ft. Lebiga – А я все плакала

Надя Дрофеева в стиле жесткого диско (среднего ритма) записала вместе с известным стримером, блогером и волонтером Михаилом Лебигой (он вставил в трек свои "пять копеек" про то, что неприкольно хейтить людей в сетях) записала удачный трек, который за май уверенно собрал 10,3 млн просмотров на YouTube и вовсю крутится на фм-станциях.

"А я все плакала-плакала

Душу рвала

У свого серця питала – відповідь не знайшла

І знову плакала-плакала, бо не знала

Навіщо люди саджають в своїх садах квіти зла…"

И тут Лебига обрывает лирику своей "прозой жизни": "Слухайте. То, що я наблюдаю щас, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта…"

Классно сочетается одно с другим: пафос и ирония.

Клип на песню Dorofeeva ft. Lebiga "А я все плакала"

3. Monatik — А що?

Дима Монатик записал фанк-осанну Одессе и Черному морю. И даже поплясал в клипе на морском берегу с девушкой, которая почти вдвое выше его.

Результат "одесской" песни неплох: 2,4 млн просмотров за 3 недели.

А що? Якщо нам так хочеться,

разом бути доки час нас оточує.

Пройде або ні ти усе не знаю,

та цілий день в голові грає

і навіть уві сні

про тебе всі пісні

ти уявляй, ай яй яй

Я твоє — Чорне море,

Ти є — моя Одеса.

Монатик, клип на трек "А що?"

4. Yaktak & Ckaya — Небо

19-летний Yaktak круто засветился на национальном отборе "Евровидения-2024" с дворовым хип-хопом про страсти-мордасти La-la-la, где был ударный инструментальный хук.

Но парень развивается, и выдал в паре со Ckaya более лирическую или даже философскую вещицу – про то, как герой обращается к Небесам: "Небо, веди мене до мрій напролом!". Певец сопроводил трек таким комментарием под видео: "Часто в трудные минуты мы обращаемся к небу, говорим ему "спасибо", что-то просим. Пусть этот трек будет для вас поддержкой двигаться дальше в трудные минуты. Ибо все наши даже самые маленькие победы приходят к тем, кто мысленно готов к ним. А неудача часто догоняет тех, кто мысленно с ней мирится".

Очень мудро – не по годам. Песня яркая и собрала уже 1,1 млн просмотров.

Клип Yaktak & Ckaya на трек "Небо"

5. Wellboy – Цифри

Wellboy выдал оптимистически-романтический хит про телефонные цифры, наподобие глубоко советского рок-хита Бориса Гребенщикова "212-85-06", выпущенного в далеком 1985 году.

Однако у Wellboy, конечно, своя история и цифры другие. Wellboy обращается к девушке:

Своїми словами я тобі не розкажу

Те, які глибокі ці почуття

Я тобі свій номер на папері напишу

Ти його не вивчиш за все життя

Своїми словами я тобі не розкажу

Те, які глибокі ці почуття

Я кохання числами до тебе опишу

Запамʼятай…

1 2 35

14 47

23 15 10

18 27

3 3 8 0

29 два нуля

Доки ти це набираєш

Не зупиниться земля".

В клипе – знаковые улицы летнего Киева и множество танцев: припев заводной. После премьеры 24 мая видео "взяло" более полумиллиона просмотров. Явно летние танцполы уже плачут по этому треку.