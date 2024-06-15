Українські хіти літа: Монатік — танцює біля моря, Дорофєєва — плаче, а Пивоварову — все по барабану
Фокус представляє рейтинг із п'яти треків, які гримітимуть на літніх майданчиках України.
Ми традиційно даємо п'ятірку хітів кінця весни, які вистрілять (з дуже великою вірогідністю) у літній сезон. Уже зрозуміло, що суперхіт — "Барабан" Артема Пивоварова і загадкової Klavdia Petrivna на вірші футуриста Гео Шкурупія (із самовільною добавкою про булаву й отамана). Фокус передрік рік тому сплеск популярності Артема і — наприкінці квітня цього року він зібрав три (!) рази поспіль Палац Спорту, що було вперше в історії країни. Хіт "Барабан" з "палацового" трампліну летить прямо в літо. Надя Дорофєєва з "А я все плакала" зовсім трохи поступається з мільйонами переглядів і прослуховувань. Гарний Монатік з "А що?". Це явні лідери. Але шанси гриміти на танцмайданчиках є і у Wellboy, і юного Yaktak.
1. Артем Пивоваров&Klavdia Petrivna — Барабан
Артем Пивоваров продовжує свій авторський проєкт "Твої вірші, мої ноти", що приніс йому величезну популярність, і цього разу записав пісню "Барабан" із загадковою новою артисткою Klavdia Petrivna, яка підкорила TikTok та інші мережі, не розкриваючи свою особистість. Основою треку "Барабан" стали вірші поета-футуриста Гео Шкурупія, розстріляного 1937 року. Його "Барабан печалі" (1922) року — справді сильний твір. Вірші пристрасні, образні й приречені якісь — у них немає "віри у світле майбутнє", що переповнювала лідера радянського футуризму Володимира Маяковського, який наклав на себе руки 1930 року.
У Пивоварова — круте аранжування. Це не тріп-хоп, який раніше був його основним стилем. Це такий пристрасний поп-стиль із серйозним акцентом на ритм (в іспанському дусі), який у нього був у хітах "Дежавю" і "Рандеву". А в патріотичному "Маніфесті" він перевів цей стиль у більш войовничий ритм а ля козацькі марші. У "Барабані" Артем надав ліричним рядкам патріотичного звучання.
Бий! Бій! Бий! Відбивай дикі такты!
Барабані, барабані
Руки в траві розкинуті, вогкі
І долоні в долонях
Очі свічада твої... (Барабан!)
І накреслюють зорі... (Барабан!)
Бий! Бій! Бий! Відбивай дикі такты!
Дикі такти! Дикі такты!
Бий, барабан печалі
І тіло прокричало
Він барабанить знову
Про світову печаль
Бий, барабан печалі
І серце прокричало
Ніжно торкаюся рани
Бий! Бий, барабан печалі!
І тіло твоє прокричало
У долонях моїх
Зацвітуть маки в полі
Засяють сріблом зорі
Піднімай булаву, отамане
Бий, бий, бий, бий, бий, барабані
Про булаву й отамана у Шкурупія немає, але ці додані рядки чудово переводять пристрасно-ліричний посил тексту — у бойовий. Хоча фінал — знову лірика. Проте рефрен"Бий, бий, бий, бий, бий, барабане" — продовжує звучати в голові слухача і після того, як трек закінчиться.
За місяць понад 17, 5 млн переглядів кліпу. У різних рейтингах у цього треку зараз заслужене перше місце.
2. Dorofeeva ft. Lebiga — А я все плакала
Надя Дрофєєва в стилі жорсткого диско (середнього ритму) записала разом з відомим стримером, блогером і волонтером Михайлом Лебігою (він вставив в трек свої "п'ять копійок" про те, що неприкольно хейтити людей в мережах) записала вдалий трек, який за травень впевнено зібрав 10,3 млн переглядів на YouTube і щосили крутиться на фм-станціях.
"А я все плакала-плакала
Душу рвала
У свого серця питала — відповідь не знайшла
І знову плакала-плакала, бо не знала
Навіщо люди саджають у своїх садах квіти зла..."
І тут Лебіга обриває лірику своєю "прозою життя": "Слухайте. Те, що я спостерігаю щас, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта..."
Класно поєднується одне з іншим: пафос та іронія.
3. Monatik — А що?
Діма Монатік записав фанк-осанну Одесі та Чорному морю. І навіть потанцював у кліпі на морському березі з дівчиною, яка майже вдвічі вища за нього.
Результат "одеської" пісні непоганий: 2,4 млн переглядів за 3 тижні.
А що? Якщо нам так хочеться,
разом бути доки час нас оточує.
Пройде чи ні ти все не знаю,
та цілий день у голові грає
і навіть уві сні
про тебе всі пісні
ти уявляй, ай яй яй яй
Я твоє — Чорне море,
Ти є — моя Одеса.
4. Yaktak & Ckaya — Небо
19-річний Yaktak круто засвітився на національному відборі "Євробачення-2024" з дворовим хіп-хопом про пристрасті-мордасті La-la-la, де був ударний інструментальний хук.
Але хлопець розвивається, і видав у парі з Ckaya більш ліричну чи навіть філософську штучку — про те, як герой звертається до Небес: "Небо, веди мене до мрій напролом!". Співак супроводив трек таким коментарем під відео: "Часто у скрутні хвилини ми звертаємося до неба, говоримо йому "дякую", щось просимо. Нехай цей трек буде для вас підтримкою рухатися далі у важкі хвилини. Бо всі наші навіть найменші перемоги приходять до тих, хто подумки готовий до них. А невдача часто наздоганяє тих, хто подумки з нею мириться".
Дуже мудро — не по роках. Пісня яскрава і зібрала вже 1,1 млн переглядів.
5. Wellboy — Цифри
Wellboy видав оптимістично-романтичний хіт про телефонні цифри, на зразок глибоко радянського рок-хіта Бориса Гребенщикова "212-85-06", випущеного далекого 1985 року.
Однак у Wellboy, звісно, своя історія і цифри інші. Wellboy звертається до дівчини:
Своїми словами я тобі не розповім
Те, які глибокі ці почуття
Я тобі свій номер на папері напишу
Ти її не вивчиш за все життя
Своїми словами я тобі не розповім
Те, які глибокі ці почуття
Я кохання числами до тебе опишу
Запам'ятай...
1 2 35
14 47
23 15 10
18 27
3 3 8 0
29 два нулі
Поки ти це набираєш
Не зупиниться земля".
У кліпі — знакові вулиці літнього Києва та безліч танців: приспів заводний. Після прем'єри 24 травня відео "взяло" понад півмільйона переглядів. Явно літні танцполи вже плачуть за цим треком.