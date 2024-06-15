Українські хіти літа: Монатік — танцює біля моря, Дорофєєва — плаче, а Пивоварову — все по барабану

Фокус представляє рейтинг із п'яти треків, які гримітимуть на літніх майданчиках України.

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Ми традиційно даємо п'ятірку хітів кінця весни, які вистрілять (з дуже великою вірогідністю) у літній сезон. Уже зрозуміло, що суперхіт — "Барабан" Артема Пивоварова і загадкової Klavdia Petrivna на вірші футуриста Гео Шкурупія (із самовільною добавкою про булаву й отамана). Фокус передрік рік тому сплеск популярності Артема і — наприкінці квітня цього року він зібрав три (!) рази поспіль Палац Спорту, що було вперше в історії країни. Хіт "Барабан" з "палацового" трампліну летить прямо в літо. Надя Дорофєєва з "А я все плакала" зовсім трохи поступається з мільйонами переглядів і прослуховувань. Гарний Монатік з "А що?". Це явні лідери. Але шанси гриміти на танцмайданчиках є і у Wellboy, і юного Yaktak.

1. Артем Пивоваров&Klavdia Petrivna — Барабан

Артем Пивоваров продовжує свій авторський проєкт "Твої вірші, мої ноти", що приніс йому величезну популярність, і цього разу записав пісню "Барабан" із загадковою новою артисткою Klavdia Petrivna, яка підкорила TikTok та інші мережі, не розкриваючи свою особистість. Основою треку "Барабан" стали вірші поета-футуриста Гео Шкурупія, розстріляного 1937 року. Його "Барабан печалі" (1922) року — справді сильний твір. Вірші пристрасні, образні й приречені якісь — у них немає "віри у світле майбутнє", що переповнювала лідера радянського футуризму Володимира Маяковського, який наклав на себе руки 1930 року.

У Пивоварова — круте аранжування. Це не тріп-хоп, який раніше був його основним стилем. Це такий пристрасний поп-стиль із серйозним акцентом на ритм (в іспанському дусі), який у нього був у хітах "Дежавю" і "Рандеву". А в патріотичному "Маніфесті" він перевів цей стиль у більш войовничий ритм а ля козацькі марші. У "Барабані" Артем надав ліричним рядкам патріотичного звучання.

Бий! Бій! Бий! Відбивай дикі такты!

Барабані, барабані

Руки в траві розкинуті, вогкі

І долоні в долонях

Очі свічада твої... (Барабан!)

І накреслюють зорі... (Барабан!)

Бий! Бій! Бий! Відбивай дикі такты!

Дикі такти! Дикі такты!

Бий, барабан печалі

І тіло прокричало

Він барабанить знову

Про світову печаль

Бий, барабан печалі

І серце прокричало

Ніжно торкаюся рани

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

У долонях моїх

Зацвітуть маки в полі

Засяють сріблом зорі

Піднімай булаву, отамане

Бий, бий, бий, бий, бий, барабані

Про булаву й отамана у Шкурупія немає, але ці додані рядки чудово переводять пристрасно-ліричний посил тексту — у бойовий. Хоча фінал — знову лірика. Проте рефрен"Бий, бий, бий, бий, бий, барабане" — продовжує звучати в голові слухача і після того, як трек закінчиться.

За місяць понад 17, 5 млн переглядів кліпу. У різних рейтингах у цього треку зараз заслужене перше місце.

Кліп на пісню "Барабан"

2. Dorofeeva ft. Lebiga — А я все плакала

Надя Дрофєєва в стилі жорсткого диско (середнього ритму) записала разом з відомим стримером, блогером і волонтером Михайлом Лебігою (він вставив в трек свої "п'ять копійок" про те, що неприкольно хейтити людей в мережах) записала вдалий трек, який за травень впевнено зібрав 10,3 млн переглядів на YouTube і щосили крутиться на фм-станціях.

"А я все плакала-плакала

Душу рвала

У свого серця питала — відповідь не знайшла

І знову плакала-плакала, бо не знала

Навіщо люди саджають у своїх садах квіти зла..."

І тут Лебіга обриває лірику своєю "прозою життя": "Слухайте. Те, що я спостерігаю щас, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта..."

Класно поєднується одне з іншим: пафос та іронія.

Кліп на пісню Dorofeeva ft. Lebiga "А я все плакала"

3. Monatik — А що?

Діма Монатік записав фанк-осанну Одесі та Чорному морю. І навіть потанцював у кліпі на морському березі з дівчиною, яка майже вдвічі вища за нього.

Результат "одеської" пісні непоганий: 2,4 млн переглядів за 3 тижні.

А що? Якщо нам так хочеться,

разом бути доки час нас оточує.

Пройде чи ні ти все не знаю,

та цілий день у голові грає

і навіть уві сні

про тебе всі пісні

ти уявляй, ай яй яй яй

Я твоє — Чорне море,

Ти є — моя Одеса.

Монатік, кліп на трек "А що?"

4. Yaktak & Ckaya — Небо

19-річний Yaktak круто засвітився на національному відборі "Євробачення-2024" з дворовим хіп-хопом про пристрасті-мордасті La-la-la, де був ударний інструментальний хук.

Але хлопець розвивається, і видав у парі з Ckaya більш ліричну чи навіть філософську штучку — про те, як герой звертається до Небес: "Небо, веди мене до мрій напролом!". Співак супроводив трек таким коментарем під відео: "Часто у скрутні хвилини ми звертаємося до неба, говоримо йому "дякую", щось просимо. Нехай цей трек буде для вас підтримкою рухатися далі у важкі хвилини. Бо всі наші навіть найменші перемоги приходять до тих, хто подумки готовий до них. А невдача часто наздоганяє тих, хто подумки з нею мириться".

Дуже мудро — не по роках. Пісня яскрава і зібрала вже 1,1 млн переглядів.

Кліп Yaktak & Ckaya на трек "Небо"

5. Wellboy — Цифри

Wellboy видав оптимістично-романтичний хіт про телефонні цифри, на зразок глибоко радянського рок-хіта Бориса Гребенщикова "212-85-06", випущеного далекого 1985 року.

Однак у Wellboy, звісно, своя історія і цифри інші. Wellboy звертається до дівчини:

Своїми словами я тобі не розповім

Те, які глибокі ці почуття

Я тобі свій номер на папері напишу

Ти її не вивчиш за все життя

Своїми словами я тобі не розповім

Те, які глибокі ці почуття

Я кохання числами до тебе опишу

Запам'ятай...

1 2 35

14 47

23 15 10

18 27

3 3 8 0

29 два нулі

Поки ти це набираєш

Не зупиниться земля".

У кліпі — знакові вулиці літнього Києва та безліч танців: приспів заводний. Після прем'єри 24 травня відео "взяло" понад півмільйона переглядів. Явно літні танцполи вже плачуть за цим треком.