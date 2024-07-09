Гадкий я — 4. Отсылки к каким блокбастерам в новых приключениях Грю и почему мульт спасли миньоны

Мультфильм "Гадкий я — 4" при коммерческом успехе вызвал противоречивые отзывы.

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С легендарным мультфильмом "Гадкий я — 4" (бюджет $100 млн) американской студии Illumination (шестая картина франшизы) случилось то, что со многими дорогостоящими проектами США: он превратился в пародию и парафраз других культовых штатовских картин. Единственные персонажи, которые здесь получают развитие – это миньоны.

Фокус разбирается в плюсах и минусах нового мультфильма.

После уикенда анимационный фильм собрал $100 млн, а на агрегаторе Rotten Tomatoes у него в оценках — дичайший разрыв между критиками — 53% и зрителями, которых в целом все устроило — 90%. Почему так произошло?

Потому что, в принципе, зрители получили, что хотели – яркую картинку с любимыми героями и более-менее пристойную интригу. А критиков не устроила вопиющая вторичность картины.

Мощный старт

Напомним, мультипликационная франшиза "Гадкий я" впервые вышла в свет в 2010 году — и сразу же имела невероятный успех. Необычный суперзлодей Грю, его приемные дочки, будущая жена Люси, Доктор Нефарио и, конечно, миньоны стали костяком трех сиквелов, двух спинофов и т. д. Миньоны вообще зажили отдельной жизнью – в аттракционах и рекламе. На сегодня "Гадкий я" — это самая коммерчески успешная анимационная франшиза в мире с прибылью в $4,7 млрд. Невольно вспомнишь советскую анимационную звезду из мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку – старуху Шапокляк с ее девизом: "Хорошими делами прославится нельзя". Она была сюжетным двигателем франшизы о крокодильих приключениях (1969-1974) и тоже обладала недюжинным обаянием.

Кадр из мультфильма "Гадкий я - 4 "

Так вот, в новой серии Грю как бы решил стать добропорядочным обывателем и идеальным семьянином и занят своими тремя приемными дочерьми и родным сыном — младенцем, который упорно не хочет говорить слово "папа", зато виртуозно выносит родителю мозги – чувствуются гены. Грю переметнулся на сторону добра и является теперь агентом Антизлодейской лиги (АЗЛ). На старте серии он помогает схватить своего давнего конкурента Максима Ле Маля, который превратился в огромного таракана. Тот теперь грозит Грю расправой из тюрьмы. Грю с семьей вынужден переехать в другой город по программе защиты свидетелей под другой фамилией. А курирует процесс нудноватый агент АЗЛ, который занят превращением миньонов в супергероев. Такова экспозиция.

От каждого пирога – по куску

Даже в затравке мультфильма мы видим отсылки к целому ряду голливудских блокбастеров. Монстр-таракан, захватывающий мир – из "Людей в черном" (1997). Мафиозная семейка, которая переезжает в другой город по программе зашиты свидетелей – это "Малавита" (2013). Нудноватый агент-куратор из "Хэлбоя – 2" (2008). И дальше идут вагоны таких отсылок: к "Людям X", "Фантастической четверке", "Человеку-пауку", "Гарри Поттеру" и его школе Хогвартс и даже к жанру зомби-апокалипсиса. Одна из клиенток Люси стала жертвой ее неумелой парикмахерской работы. И с омертвело-диким выражением лица, неловко подпрыгивая, долго наматывала километры за автомобилем Люси с семьей, вызывая стойкие ассоциации с зомби-жанром.

Кадр из мультфильма "Гадкий я - 4"

Самое неприятное, что все это не смешно и утомляет вторичностью. Практически, все основные персонажи остановились в своем развитии: и взрослые, и дети. Что же спасет мультфильм от краха? Миньоны!

Желтые спасатели

Фокус и два года назад писал с восторгом о картине "Миньоны: Становление злодея", где было показано детство Грю и его первое знакомство с миньонами, которые до него служили другим злодеям.

Даже есть постеры "Гадкий я - 4", где главные герои – миньоны

И здесь гэги с ними – отличные. Например, на одного из тройки миньонов, когда он хотел отхватить кусочек сладкого, упал со стола торт-желе, пленив сладкоежку. А выпустили его на свободу двое желтых собратьев, с наслаждением уписывая красную массу. Просто и смешно! Или: миньон так выстрелил из лазерной пушки по огромному куску сыра, что скатился по расплавленной массе с горы. Супер! И таких моментов в ленте – десятки!

По большому счету, "Гадкий я - 4" — это опять лента про миньонов, а остальные персонажи ходульны. И прошлая лента "Миньоны: Становление злодея" (2022) "выехала" только на них, а здесь и подавно.

Нужно отдать должное создателям: заключительная треть фильма, к счастью, прибавила в темпе, а сцена в воздухе здесь захватывающе хороша. Но это тоже — отсылка. Но не к другим блокбастерам, а к себе любимым – к подобному эпизоду (с кражей Луны) в самом первом "Гадком я" 2010-го.

Короче, один раз новый мультфильм стоит посмотреть!