55 лет со дня высадки на Луну. Топ-5 фильмов о покорении спутника Земли: какой ценой это далось

Фокус подготовился к юбилею "захвата" Луны. Подборка самых рейтинговых лент о нашей космической "спутнице-старушке" в разных жанрах: фантастика, биографическая драма, анимация, документалистика.

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Ежегодно 20 июля отмечается Международный день Луны, который ввели в честь дня ее покорения – 20 июля 1969 года. Сегодня – 55-летний юбилей этого памятного события. Только что вышла отличная штатовская комедия "Забери меня на Луну", о которой мы уже писали. А теперь вдогонку Фокус представляет рейтинг лучших фильмов на лунную тематику.

1. Луна 2112 / Moon

Великобритания, 2009, фантастика, драма, антиутопия.

IMDb: 7,9

Очень высокий рейтинг у дебютного фильма Дункана Джонса (между прочим, сын Дэвида Боуи) – вполне заслуженный, потому что это психоделический шедевр в духе фантастики Филипа Дика, его "Бегущего по лезвию", "Матрицы" Вачовски или картин Кристофера Нолана, вроде "Начала" или "Интерстеллара".

"Луна 2112" — это еще и бенефис актера Сэма Рокуэлла в роли Сэма Бэлла — он тут играет сразу нескольких версий-клонов себя, но отличающихся характерами.

Фильм был снят за копейки, как для фантастики, но произвел фурор, хотя чуть-чуть не покрыл расходы.

Критики рьяно хвалили Рокуэлла, а режиссер Джонс отхватил премию BAFTA "за дебют". Со временем лента обрела культовый статус.

По сюжету Бэлл три года работает на Луне на станции по добыче гелия-3 – источника энергии на Земле. Общается парень только с говорящим роботом (озвучка Кевина Спейси), а вокруг – ни души. Трехлетний контракт подходит к завершению. Две недельки осталось домучиться. Но тут вдруг случается авария. Бэлл находит неожиданно в лунной "глуши" раненого астронавта, а когда откачивает его на станции вместе с роботом, обнаруживает, что этот человек очень похож на него самого.

История берет зрителя парадоксальными идеями, перевертышами, стилем и актерской игрой Рокуэлла.

Трейлер фильма "Луна 2112"

2. Аполлон-13 / Apollo 13

США, 1995, приключения, история, драма

IMDb: 7,6.

Фильм основан на реальной истории корабля "Аполлон-13". Конечно, где США в кино нужен хороший парень – там Том Хэнкс, который играет астронавта Джеймса Ловелла. Здесь чудесный парень попал в неприятную ситуацию.

По плану ракета должна была доставить на Луну третью земную экспедицию. Но во время полета произошла авария, которая не только не позволила миссии достичь своей цели, а поставила под угрозу саму возможность возвращения экипажа на Землю.

Лента режиссера Рона Ховарда давно стала образцом космического кино (без фантастики), с массой реальных проблем и психологического драматизма. Ее техническая точность считается эталонной. Фраза из фильма "Аполлон-13" стала крылатой: "Неудача – не вариант".

Трейлер фильма "Аполлон-13"

3. Гадкий я / Despicable Me

США, 2010, анимация

IMDb: 7.6

Первый шедевральный анимационный хит ($69 млн, сборы $543 млн) студии Illumination Entertainment про злодея Грю, который задумал не то что покорить Луну, а попросту ее прикарманить. Как? При помощи уменьшителя и космического корабля, на который пришлось скинуться многим, поскольку злобный изобретатель поиздержался.

И все бы ничего, но его конкурент и завистник Вектор не дает спокойной жизни нашему авантюристу. В ответ на кражу Луны похищает трех девочек-сироток, которых Грю стал нехотя опекать. Наверное, ему все равно? Но — нет! Вдруг обнаруживается, что у суперзлодея Грю – золотое сердце. Это он с виду жесткий, а внутри – мякиш.

А что с Луной? Не волнуйтесь, финал у ленты счастливый, хотя некоторым ее героям не поздоровится.

Смотрится мультфильм на одном дыхании: трансформации и повороты сюжета происходят ежеминутно, а персонажи – яркие и запоминающиеся.

Трейлер мультфильма "Гадкий я"

4. "Последний человек на Луне" / The Last Man on the Moon

США,2014, документальный, биорафия

IMDb: 7.4

Американский астронавт Юджин Сернан, командир космической миссии США "Аполлон-17" – последний из людей, кто побывал на Луне. Капитан Сернан стал третьим землянином, вышедшим в открытый космос, и одним из трех, кто дважды побывал на поверхности Луны.

В 1972 году, покидая Луну, он сказал: "Мы уходим, как и пришли — и, даст Бог, вернемся – с миром и надеждой для всего человечества".

Это – документальный фильм о знаменитом астронавте. Сернан сам рассказывает о том, как обычный мальчишка из рабочей семьи добился космического успеха: в прямом и переносном смысле.

В картине множество потрясающих кадров с орбиты, в которые умело включены эпизоды с интервью и рассказы о людях, побывавших на Луне. Трогательно звучит фраза жены астронавта: "Если тебе кажется, что летать на Луну тяжело, попробуй остаться дома и ждать".

Трейлер документального фильма "Последний человек на Луне"

5. Человек на Луне / First Man

США, 2018, биографическая драма

IMDb: 7,3.

Фильм Дэмьена Шазела ("Одержимость", "Ла-Ла-ленд") является одной из попыток дать ответ на вопрос о том, кем же был Нил Армстронг? Картина основана на книге "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга". Кем он был как личность?

Не секрет, что Армстронг описывался близкими и друзьями как человек исключительно скромный. И после полета на Луну он не стал эксплуатировать свалившуюся на него славу, отказавшись от выгодных предложений как в сфере бизнеса, так и политики. Более того, по фильму выясняется, что Армстронг был склонен к затяжным депрессиям. И канадский актер Райан Гослинг сумел великолепно сыграть неулыбчивого Армстронга.

По сюжету, после ранней смерти средней дочери Карен (были в семье еще два мальчика) он и решил стать астронавтом — чуть ли не от отчаяния. И вот через несколько лет — лунная победа Армстронга! Нил произносит историческую фразу: "Это маленький шаг одного человека и гигантский скачок для человечества".

А вот тут в ленте происходит то, о чем никто из нас не знал: астронавт подходит к краю лунного кратера, открывает ладонь и в кратер падает браслет Карен. Армстронг на Луне словно бы попрощался со своим ребенком. До этой картины даже сложно было себе представить, как фантастически могут соединяться мировой триумф и личная катастрофа.

Но фильм все равно — жизнеутверждающий.